Хокейний сезон офіціно завершено: стало відомо ім'я нового чемпіона України

Рада Федерації хокею України ухвалила рішення про підсумки хокейного сезону 2021/22.

Чемпіонат України через війну, яку розгорнула Росія, визнано таким, що неможливо дограти. За підсумками більшої частини зіграних матчів чемпіоном визнано ХК "Сокіл" Київ.

Про це повідомляє офіційний сайт ФХУ.

ФХУ затвердила підсумкову турнірну таблицю станом на 24 лютого. Для "Сокола" це чемпіонство стало 13-м у історії клубу.

"Кременчук" став срібним призером чемпіонату, а херсонському "Дніпру" дісталися бронзові медалі.

"Сокіл" набрав 48 очок після 28 матчів, "Кременчук" - 40 після 26 зіграних поєдинків.

Нагадаємо, що гравець херсонського "Дніпра" та збірної України Євген Ратушний розповів про життя в окупованому Херсоні.

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