Проспорт
228
1 хв

Гол Довбика допоміг "Ромі" здобути перемогу в матчі чемпіонату Італії

Вийшовши на заміну, українець вразив ворота "Лечче", але не дограв поєдинок через травму.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Артем Довбик

Артем Довбик / facebook.com/officialasroma

Український форвард "Роми" Артем Довбик відзначився голом у виїзному матчі 19-го туру італійської Серії А проти "Лечче".

28-річний українець вийшов на заміну на 60-й хвилині поєдинку замість Евана Фергюсона, який відкрив рахунок на 14-й хвилині зустрічі.

Через 11 хвилин після свого виходу на заміну Довбик забив, у штрафному майданчику суперника вдало підставши ногу після удару Нікколо Пізіллі. Таким чином, Артем зробив рахунок 2:0 на користь своєї команди.

Для Довбика це третій гол цього сезону в чемпіонаті Італії. Також у його активі є одна результативна передача.

Загалом тепер у Артема 20 голів і 6 асистів у 62 матчах за римський клуб в усіх турнірах.

На 86-й хвилині Довбик достроково залишив поле через травму. Матч завершився перемогою "вовків" з рахунком 2:0.

Огляд матчу "Лечче" – "Рома"

Буде додано незабаром.

Після цього поєдинку "Рома" (36 очок) посідає четверте місце у таблиці Серії А. "Лечче" (17 балів) розташовується на 16-й позиції.

У наступному турі чемпіонату Італії команда Довбика 10 січня прийме "Сассуоло", а "Лечче" днем пізніше зустрінеться з "Пармою".

