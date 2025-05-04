Гол Довбика приніс "Ромі" перемогу над "Фіорентиною" в чемпіонаті Італії (відео)

Артем Довбик / © facebook.com/officialasroma

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"Рома" українського форварда Артема Довбика на своєму полі обіграла "Фіорентину" в матчі 35-го туру італійської Серії А сезону-2024/25. Зустріч на "Стадіо Олімпіко" у Римі завершилася з рахунком 1:0 .

Єдиний гол у цьому поєдинку "вовки" забили у компенсований до першого тайму час. На 45+5-й хвилині Довбик головою спрямував м'яч у ворота після скидання від Ельдора Шомуродова.

Зазначимо, що Довбик вийшов у стартовому складі римлян і провів на полі 77 хвилин, піля чого його замінив Стефан Ель-Шаараві.

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Тепер в активі Довбика 12 голів та 2 асисти у нинішньому розіграші чемпіонату Італії. Загалом у нинішній кампанії 27-річний українець відзначився 17 м'ячами на клубному рівні. Крім 12 голів у Серії А, він також двічі забив у Лізі Європи та тричі – в Кубку Італії.

Огляд матчу "Рома" – "Фіорентина"

Буде додано незабаром.

Таким чином, "Рома" подовжила свою приголомшливу безпрограшну серію в Серії А. Команда Клаудіо Раньєрі не програє уже 19 матчів поспіль у чемпіонаті Італії.

Після цієї перемоги римляни з 63 очками піднялися на четверте місце у Серії А, яке дає путівку до Ліги чемпіонів на наступний сезон.

"Фіорентина" з 59 балами залишилася на восьмій позиції.

У наступному турі Серії А команда Довбика 12 травня у гостях зустрінеться з "Аталантою", а "фіалки" того ж дня на виїзді позмагаються з "Венецією".