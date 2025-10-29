Гол Довбика приніс "Ромі" перемогу над "Пармою" в матчі Серії А

Артем Довбик, "Рома" – "Парма" / © Associated Press

Український форвард "Роми" Артем Довбик відзначився голом у домашньому матчі 9-го туру італійської Серії А з "Пармою".

28-річний українець розпочав поєдинок на лавці для запасних і вийшов на заміну на 73-й хвилині зустрічі замість Матіаса Суле. На той час "вовки" вели в рахунку 1:0 завдяки голу Маріо Ермосо на 63-й хвилині.

Через вісім хвилин після свого виходу на заміну Довбик подвоїв перевагу римлян, з меж штрафного низом покотивши м'яч у дальній кут.

Відео гола Довбика

Для Артема це другий гол цього сезону чемпіонату Італії. Свій перший м'яч він забив у матчі 5-го туру Серії А проти "Верони". Також в активі українця є одна результативна передача.

Гол Довбика у ворота "Парми" в підсумку став вирішальним. На 86-й хвилині гості скоротили відставання завдяки влучному удару Алессандро Чіркаті, але команда Джан П'єро Гасперіні втримала перемогу – 2:1.

Огляд матчу "Рома" – "Парма"

Після цієї перемоги "Рома" (21 очко) посідає друге місце у турнірній таблиці Серії А, поступаючись лише за додатковими показниками "Наполі", який лідирує. "Парма" (7 балів) перебуває на 15-й позиції.

У наступному турі чемпіонату Італії римляни 2 листопада на виїзді зіграють проти "Мілана", а "Парма" того ж дня приме "Болонью".