- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 47
- Час на прочитання
- 1 хв
Гол Довбика приніс "Ромі" перемогу над "Пармою" в матчі Серії А
Українець забив через вісім хвилин після свого виходу на заміну.
Український форвард "Роми" Артем Довбик відзначився голом у домашньому матчі 9-го туру італійської Серії А з "Пармою".
28-річний українець розпочав поєдинок на лавці для запасних і вийшов на заміну на 73-й хвилині зустрічі замість Матіаса Суле. На той час "вовки" вели в рахунку 1:0 завдяки голу Маріо Ермосо на 63-й хвилині.
Через вісім хвилин після свого виходу на заміну Довбик подвоїв перевагу римлян, з меж штрафного низом покотивши м'яч у дальній кут.
Відео гола Довбика
Для Артема це другий гол цього сезону чемпіонату Італії. Свій перший м'яч він забив у матчі 5-го туру Серії А проти "Верони". Також в активі українця є одна результативна передача.
Гол Довбика у ворота "Парми" в підсумку став вирішальним. На 86-й хвилині гості скоротили відставання завдяки влучному удару Алессандро Чіркаті, але команда Джан П'єро Гасперіні втримала перемогу – 2:1.
Огляд матчу "Рома" – "Парма"
Після цієї перемоги "Рома" (21 очко) посідає друге місце у турнірній таблиці Серії А, поступаючись лише за додатковими показниками "Наполі", який лідирує. "Парма" (7 балів) перебуває на 15-й позиції.
У наступному турі чемпіонату Італії римляни 2 листопада на виїзді зіграють проти "Мілана", а "Парма" того ж дня приме "Болонью".