Гол і травма Ямаля: "Барселона" перемогла "Сельту" та зміцнила лідерство у Ла Лізі
Каталонці відновили 9-очковий відрив від "Реала" на вершині турнірної таблиці Примери.
"Барселона" обіграла "Сельту" в домашньому матчі 33-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Камп Ноу" в Барселоні завершився з рахунком 1:0.
Єдиний гол у цьому протистоянні каталонський клуб забив на 40-й хвилині, коли Ламін Ямаль реалізував пенальті.
Однак під час виконання 11-метрового зірковий 18-річний форвард травмувався і впав на газон.
Ямаля одразу ж замінили — замість нього на поле вийшов Руні Барджі.
Після цієї перемоги "Барселона" (82 бали) продовжує впевнено лідирувати в Ла Лізі, наближаючись до чемпіонства. Команда Гансі Фліка за шість турів до кінця має 9-очковий відрив від найближчого переслідувача — мадридського "Реала".
"Сельта" (44 пункти) перебуває на сьомій позиції турнірної таблиці Примери.
У наступному турі Ла Ліги "синьо-гранатові" 25 квітня на виїзді зіграють з "Хетафе", а галісійці днем пізніше у гостях позмагаються з "Вільярреалом".
