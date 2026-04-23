Гол і травма Ямаля: "Барселона" перемогла "Сельту" та зміцнила лідерство у Ла Лізі

Ламін Ямаль / © Associated Press

"Барселона" обіграла "Сельту" в домашньому матчі 33-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Камп Ноу" в Барселоні завершився з рахунком 1:0 .

Єдиний гол у цьому протистоянні каталонський клуб забив на 40-й хвилині, коли Ламін Ямаль реалізував пенальті.

Однак під час виконання 11-метрового зірковий 18-річний форвард травмувався і впав на газон.

Ямаля одразу ж замінили — замість нього на поле вийшов Руні Барджі.

Огляд матчу "Барселона" — "Сельта"

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Барселона" (82 бали) продовжує впевнено лідирувати в Ла Лізі, наближаючись до чемпіонства. Команда Гансі Фліка за шість турів до кінця має 9-очковий відрив від найближчого переслідувача — мадридського "Реала".

"Сельта" (44 пункти) перебуває на сьомій позиції турнірної таблиці Примери.

У наступному турі Ла Ліги "синьо-гранатові" 25 квітня на виїзді зіграють з "Хетафе", а галісійці днем пізніше у гостях позмагаються з "Вільярреалом".

