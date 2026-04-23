ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Час на прочитання
1 хв

Гол і травма Ямаля: "Барселона" перемогла "Сельту" та зміцнила лідерство у Ла Лізі

Каталонці відновили 9-очковий відрив від "Реала" на вершині турнірної таблиці Примери.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Ламін Ямаль / © Associated Press

"Барселона" обіграла "Сельту" в домашньому матчі 33-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Камп Ноу" в Барселоні завершився з рахунком 1:0.

Єдиний гол у цьому протистоянні каталонський клуб забив на 40-й хвилині, коли Ламін Ямаль реалізував пенальті.

Однак під час виконання 11-метрового зірковий 18-річний форвард травмувався і впав на газон.

Ямаля одразу ж замінили — замість нього на поле вийшов Руні Барджі.

Після цієї перемоги "Барселона" (82 бали) продовжує впевнено лідирувати в Ла Лізі, наближаючись до чемпіонства. Команда Гансі Фліка за шість турів до кінця має 9-очковий відрив від найближчого переслідувача — мадридського "Реала".

"Сельта" (44 пункти) перебуває на сьомій позиції турнірної таблиці Примери.

У наступному турі Ла Ліги "синьо-гранатові" 25 квітня на виїзді зіграють з "Хетафе", а галісійці днем пізніше у гостях позмагаються з "Вільярреалом".

Раніше повідомлялося, що "Реал" з українським воротарем Андрієм Луніним обіграв "Алавес" у матчі Ла Ліги.

Також ми розповідали, що визначився володар Кубка Іспанії з футболу.

Нагадаємо, український півзахисник "Жирони" Віктор Циганков забив шостий гол у сезоні Ла Ліги.

Дата публікації
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie