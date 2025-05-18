Гол Яремчука допоміг "Олімпіакосу" здобути перемогу та стати володарем Кубка Греції

Роман Яремчук / © facebook.com/OlympiacosFC

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Український нападник "Олімпіакоса" Роман Яремчук відзначився голом у фінальному матчі Кубка Греції проти клубу "ОФІ Крит".

29-річний українець вийшов на заміну на 71-й хвилині, коли його команда вела в рахунку 0:1. На 9-й хвилині зустрічі відзначився Аюб Ель-Каабі.

Уже через три хвилини після своєї появи на полі Яремчук заробив жовту картку, а в компенсований час, на 90+3-й хвилині, він скористався передачею Ель-Каабі та встановив остаточний рахунок на табло.

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Для українського форварда це десятий гол за "Олімпіакос" в усіх турнірах цього сезону (4 – чемпіонат Греції, 4 – Кубок Греції, 2 – Ліга Європи). Також Роман віддав чотири результативні передачі.

Таким чином, "Олімпіакос" у нинішній кампанії оформив "золотий дубль" – раніше підопічні Хосе Луїса Менділібара достроково виграли чемпіонат Греції.