Гол Миколенка допоміг "Евертону" здобути вольову перемогу в матчі АПЛ (відео)

Віталій Миколенко / © Associated Press

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Український захисник "Евертона" Віталій Миколенко забив гол у матчі 36-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25 проти "Фулгема".

25-річний українець вийшов у стартовому складі "ірисок" і зрявняв рахунок (1:1) у компенсований до першого тайму час.

На 45+3-й хвилині Миколенко завдав удару з-за меж штрафного майданчика і м'яч рикошетом від гравця суперника залетів у ближній кут.

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Для Віталія це перший гол цього сезону. Він відіграв повний матч, який став для нього 35-м за мерсисайдський клуб в усіх турнірах поточної кампанії.

Поєдинок завершився виїзною перемогою "Евертона" з рахунком 1:3.

Огляд матчу "Фулгем" – "Евертон"

Буде додано незабаром.

Завдяки цій перемозі "Евертон" з 42 очками піднявся на 13-те місце в АПЛ. "Фулгем" (51 бал) перебуває на 11-й сходинці.

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У наступному, передостанньому турі АПЛ команда Миколенка прийме "Саутгемптон", а "дачники" завітають у гості до "Брентфорда" українського півзахисника Єгора Ярмолюка. Обидва матчі відбудуться 18 травня.