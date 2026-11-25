"Кривбас" — "Харків" / facebook.com/kharkiv.fc

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"Харків" обіграв "Кривбас" у перенесеному матчі 6-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27. Поєдинок на стадіоні "Гірник" у Кривому Розі завершився з рахунком 0:2.

Гості вийшли вперед уже на 28-й секунді зустрічі завдяки точному удару Іллі Крупського, а на 10-й хвилині їхню перевагу подвоїв Ермір Рашиця.

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У середині першого тайму криворізький клуб залишився у меншості — пряму червону картку на 22-й хвилині отримав центральний захисник Володимир Вілівальд.

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Після перерви команда Младена Бартуловича довела справу до перемогуи. Зазначимо, що під час другого тайму гра двічі переривалася через повітряні тривоги.

Огляд матчу "Кривбас" — "Харків"

Нагадаємо, що матч "Кривбас" — "Харків" мав відбутися ще 12 вересня, але через тривалі повітряні тривоги тоді так і не розпочався.

Завдяки перемозі "Харків" (24 очки після 11 матчів) піднявся на четверте місце турнірної таблиці УПЛ. Підопічні Бартуловича поступаються лише "Динамо" (26 очок, 12 матчів), "Поліссю" (29 очок, 12 матчів) та "Шахтарю" (30 очок, 13 матчів).

"Кривбас" залишився на останній 16-й сходинці УПЛ — у команди Олександра Петракова 7 очок після 11 матчів.

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У наступному турі чемпіонату України "Кривбас" 29 листопада прийме "Верес", а "Харків" 30 листопада зустрінеться з "Кудрівкою".

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" сенсаційно втратив очки в матчі УПЛ.

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