Гол Педріньйо у ворота АЗ визнали найкращим на тижні Ліги конференцій

Педріньйо / © ФК Шахтар

Гол бразильського вінгера донецького "Шахтаря" Педріньйо у ворота нідерландського АЗ визнаний найкращим за підсумками перших матчів 1/4 фіналу Ліги конференцій сезону-2025/26.

Про це повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

Педріньйо відкрив рахунок на 72-й хвилині поєдинку. Бразилець шикарним ударом з-за меж штрафного майданчика відправив м'яч у дальню "дев'ятку".

Це його перший гол цього сезону в основній стадії єврокубків. До цього він відзначався лише в кваліфікації.

Загалом у нинішній кампанії в активі Педріньйо 8 голів і 9 асистів у 33 матчах за "Шахтар" у всіх турнірах.

Підопічні Арди Турана розгромили АЗ з рахунком 3:0. Крім Педріньйо, голами відзначився бразилець Аліссон, який оформив дубль.

Матч-відповідь команди проведуть у четвер, 16 квітня, на стадіоні "АФАС" в місті Алкмар у Нідерландах. Початок зустрічі — о 19:45 за київським часом.

Переможець пари "Шахтар" — "АЗ Алкмар" у півфіналі Ліги конференцій зіграє з тріумфатором протистояння "Крістал Пелас" (Англія) — "Фіорентина" (Італія). У першому матчі "орли" вдома розбили "фіалок" з рахунком 3:0.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги конференцій став англійський "Челсі". У фіналі на Міському стадіоні у польському Вроцлаві лондонський клуб розбив іспанський "Бетіс" (4:1).