Гол Роналду допоміг Португалії здійснити камбек з Хорватією та вийти до 1/8 фіналу ЧС-2026

Кріштіану Роналду / © Associated Press

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Збірна Португалії обіграла команду Хорватії в матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026. Поєдинок на стадіоні "BMO Field" у канадському місті Торонто завершився з рахунком 2:1 .

Перший тайм зустрічі минув без забитих голів. На старті другої половини протистояння хорвати відкрили рахунок — на 53-й хвилині точним ударом відзначився Іван Перішич.

Португалія — Хорватія / © Associated Press

Португалія — Хорватія / © Associated Press

На 56-й хвилині "картаті" могли подвоювати свою перевагу, але їхнй гол не було зараховано через офсайд.

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На 58-й хвилині вже португальці загрожували воротам суперника, однак Рафаел Леау дальнім ударом влучив у поперечину.

На 61-й хвилині суперзірка португальської команди Кріштіану Роналду мав шанс відновити паритет у матчі, але його гол скасували через офсайд.

На 68-й хвилині Португалія таки зрівняла рахунок — Роналду реалізував пенальті, який арбітр призначив за фол Ніколи Влашича проти Ренату Вейги під час подачі з кутового.

Португалія — Хорватія / © Associated Press

Португалія — Хорватія / © Associated Press

На 81-й хвилині Хорватія знову забила, проте гол Петара Сучича скасували через положення поза грою.

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Одразу після цього Роналду вперше на цьому чемпіонаті світу був замінений — замість нього на поле вийшов Рубен Невеш.

Розв'язка цього напруженого поєдинку настала у компенсований до другого тайму час — на 90+4-й хвилині Гонсалу Рамуш головою точно пробив у дальній кут після подачі Леау з лівого флангу.

Португалія — Хорватія / © Associated Press

Португалія — Хорватія / © Associated Press

Збірна Хорватії ще могла врятувалася від поразки — на 90+13-й хвилині Йошко Гвардіол відправив м'яч у ворота португальців, але після перегляду відеоповтору (VAR) гол скасували через офсайд.

Зазначимо, що нагороду найкращому гравцю матчу отримав Роналду, який за весь поєдинок лише один раз торкнувся м'яча у штрафному майданчику суперника — коли пробивав 11-метровий.

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Додамо, що цей матч став останнім за національну команду для легендарного Луки Модрича, який вийшов у стартовому складі хорватів та відіграв увесь поєдинок.

Таким чином, Португалія вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026, де зіграє проти Іспанії, яка на старті плейоф розгромила Австрію (3:0).

Матч Португалія — Іспанія відбудеться у понеділок, 6 липня, початок — о 22:00 за київським часом.

Португальці посіли друге місце у групі K, зігравши внічию з ДР Конго (1:1), розгромивши Узбекистан (5:0) та поділивши очки з Колумбією (0:0).

Хорвати стали другими у квартеті L, програвши Англії (2:4), здолавши Панаму (1:0) та обігравши Гану (2:1).

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

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Раніше повідомлялося, що США в меншості перемогли Боснію і Герцеговину, вийшовши до 1/8 фіналу ЧС-2026.

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