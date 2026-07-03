ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
667
Час на прочитання
2 хв

Гол Роналду допоміг Португалії здійснити камбек з Хорватією та вийти до 1/8 фіналу ЧС-2026

Кріштіану реалізував пенальті та був визнаний найкращим гравцем матчу.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Кріштіану Роналду

Кріштіану Роналду / © Associated Press

Збірна Португалії обіграла команду Хорватії в матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026. Поєдинок на стадіоні "BMO Field" у канадському місті Торонто завершився з рахунком 2:1.

Перший тайм зустрічі минув без забитих голів. На старті другої половини протистояння хорвати відкрили рахунок — на 53-й хвилині точним ударом відзначився Іван Перішич.

Португалія — Хорватія / © Associated Press

Португалія — Хорватія / © Associated Press

Португалія — Хорватія / © Associated Press

Португалія — Хорватія / © Associated Press

На 56-й хвилині "картаті" могли подвоювати свою перевагу, але їхнй гол не було зараховано через офсайд.

На 58-й хвилині вже португальці загрожували воротам суперника, однак Рафаел Леау дальнім ударом влучив у поперечину.

На 61-й хвилині суперзірка португальської команди Кріштіану Роналду мав шанс відновити паритет у матчі, але його гол скасували через офсайд.

На 68-й хвилині Португалія таки зрівняла рахунок — Роналду реалізував пенальті, який арбітр призначив за фол Ніколи Влашича проти Ренату Вейги під час подачі з кутового.

Португалія — Хорватія / © Associated Press

Португалія — Хорватія / © Associated Press

Португалія — Хорватія / © Associated Press

Португалія — Хорватія / © Associated Press

На 81-й хвилині Хорватія знову забила, проте гол Петара Сучича скасували через положення поза грою.

Одразу після цього Роналду вперше на цьому чемпіонаті світу був замінений — замість нього на поле вийшов Рубен Невеш.

Розв'язка цього напруженого поєдинку настала у компенсований до другого тайму час — на 90+4-й хвилині Гонсалу Рамуш головою точно пробив у дальній кут після подачі Леау з лівого флангу.

Португалія — Хорватія / © Associated Press

Португалія — Хорватія / © Associated Press

Португалія — Хорватія / © Associated Press

Португалія — Хорватія / © Associated Press

Збірна Хорватії ще могла врятувалася від поразки — на 90+13-й хвилині Йошко Гвардіол відправив м'яч у ворота португальців, але після перегляду відеоповтору (VAR) гол скасували через офсайд.

Зазначимо, що нагороду найкращому гравцю матчу отримав Роналду, який за весь поєдинок лише один раз торкнувся м'яча у штрафному майданчику суперника — коли пробивав 11-метровий.

Додамо, що цей матч став останнім за національну команду для легендарного Луки Модрича, який вийшов у стартовому складі хорватів та відіграв увесь поєдинок.

Таким чином, Португалія вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026, де зіграє проти Іспанії, яка на старті плейоф розгромила Австрію (3:0).

Матч Португалія — Іспанія відбудеться у понеділок, 6 липня, початок — о 22:00 за київським часом.

  • Португальці посіли друге місце у групі K, зігравши внічию з ДР Конго (1:1), розгромивши Узбекистан (5:0) та поділивши очки з Колумбією (0:0).

  • Хорвати стали другими у квартеті L, програвши Англії (2:4), здолавши Панаму (1:0) та обігравши Гану (2:1).

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Раніше повідомлялося, що США в меншості перемогли Боснію і Герцеговину, вийшовши до 1/8 фіналу ЧС-2026.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
667
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie