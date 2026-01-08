ТСН у соціальних мережах

Проспорт
112
1 хв

Гол Роналду не допоміг: "Аль-Наср" програв матч чемпіонату Саудівської Аравії

Кріштіану продовжує наближатися до позначки у тисячу забитих м'ячів за кар'єру.

Максим Приходько
Кріштіану Роналду

Кріштіану Роналду / facebook.com/alnassrfc

"Аль-Наср" португальського форварда Кріштіану Роналду програв "Аль-Кадісії" в домашньому матчі 14-го туру чемпіонату Саудівської Аравії. Поєдинок в Ер-Ріяді завершився з рахунком 1:2.

Перший тайм минув без забитих голів, а на старті другої половини зустрічі мексиканський нападник гостей Хуліан Кіньйонес відкрив рахунок у грі.

У середині другого тайму уругвайський півзахисник Найтан Нандес подвоїв перевагу "Аль-Кадісії".

На 81-й хвилині господарі скоротили відставання – 40-річний Роналду реалізував пенальті, забивши свій 958-й гол у кар'єрі.

Проте це не допомогло команді легендарного португальця уникнути поразки.

Цього сезону Кріштіану забив 14 голів і зробив один асист у чемпіонаті Саудівської Аравії. Він одноосібно очолює бомбардирські перегони турніру.

Втративши очки в третьому матчі поспіль ,"Аль-Наср" (31 бал) залишився на другому місці в турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії. Підопічні Жорже Жезуша відстають від лідера "Аль-Хіляля" на 4 пункти.

У наступному турі команда Роналду 12 січня на виїзді зіграє з "Аль-Хілялем".

Раніше повідомлялося, що Роналду забив розкішний гол бісиклетою в матчі чемпіонату Саудівської Аравії.

