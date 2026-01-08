- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 112
- Час на прочитання
- 1 хв
Гол Роналду не допоміг: "Аль-Наср" програв матч чемпіонату Саудівської Аравії
Кріштіану продовжує наближатися до позначки у тисячу забитих м'ячів за кар'єру.
"Аль-Наср" португальського форварда Кріштіану Роналду програв "Аль-Кадісії" в домашньому матчі 14-го туру чемпіонату Саудівської Аравії. Поєдинок в Ер-Ріяді завершився з рахунком 1:2.
Перший тайм минув без забитих голів, а на старті другої половини зустрічі мексиканський нападник гостей Хуліан Кіньйонес відкрив рахунок у грі.
У середині другого тайму уругвайський півзахисник Найтан Нандес подвоїв перевагу "Аль-Кадісії".
На 81-й хвилині господарі скоротили відставання – 40-річний Роналду реалізував пенальті, забивши свій 958-й гол у кар'єрі.
Проте це не допомогло команді легендарного португальця уникнути поразки.
Цього сезону Кріштіану забив 14 голів і зробив один асист у чемпіонаті Саудівської Аравії. Він одноосібно очолює бомбардирські перегони турніру.
Втративши очки в третьому матчі поспіль ,"Аль-Наср" (31 бал) залишився на другому місці в турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії. Підопічні Жорже Жезуша відстають від лідера "Аль-Хіляля" на 4 пункти.
У наступному турі команда Роналду 12 січня на виїзді зіграє з "Аль-Хілялем".
Раніше повідомлялося, що Роналду забив розкішний гол бісиклетою в матчі чемпіонату Саудівської Аравії.