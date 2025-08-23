Гол Роналду не допоміг: "Аль-Наср" програв у фіналі Суперкубка Саудівської Аравії

Кріштіану Роналду, "Аль-Наср" / © Associated Press

Реклама

"Аль-Наср", за який виступає зірковий португальський форвард Кріштіану Роналду, поступився "Аль-Ахлі" у фіналі Суперкубка Саудівської Аравії.

Основний час матчу завершився з рахунком 2:2, а в серії пенальті футболісти "Аль-Ахлі" виявилися точнішими – 5:3.

Підопічні Жорже Жезуша відкрили рахунок наприкінці першого тайму – Роналду реалізував пенальті.

Реклама

Для Кріштіану цей гол став ювілейним, сотим за "Аль-Наср". 40-річний португалець став першим футболістом в історії, хто забив 100 або більше м'ячів за чотири різних клуби та національну збірну.

Наприкінці першого тайму підопічні Маттіаса Яйссле відігралися – відзначився Франк Кесс'є.

У другому таймі "Аль-Наср" знову вийшов уперед – на 82-й хвилині забив Марсело Брозович.

Однак на 89-й хвилині "Аль-Ахлі" вдруге відновив паритет у грі – Рожер Ібаньєс завдав точного удару після передачі Ріяда Мареза.

Реклама

Тож справа дійшла до серії пенальті, де гравці "Аль-Ахлі" реалізували всі п'ять спроб. В "Аль-Насра" влучними були Роналду, Брозович та Жоау Феліш, але не забив Абдуллах Аль-Хайбарі.

Зазначимо, що у півфіналі турніру "Аль-Наср" обіграв "Аль-Іттіхад" (2:1), тоді як "Аль-Ахлі" розгромив "Аль-Кадісію" (5:1).

Раніше повідомлялося, що Роналду освідчився своїй коханій Джорджині Родрігес.