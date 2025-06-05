Гол Роналду приніс Португалії вольову перемогу над Німеччиною в півфіналі Ліги націй (відео)

Німеччина – Португалія / © Associated Press

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Збірна Португалії стала першим фіналістом Ліги націй-2024/25.

У півфінальному матчі, який відбувся 4 червня на "Альянц Арені" в Мюнхені, португальці обіграли команду Німеччини з рахунком 1:2 .

Перший тайм зустрічі минув без забитих голів. Одразу після перерви німці відкрили рахунок – на 48-й хвилині Флоріан Вірц головою пробив під праву стійку після м'якого навісу Йозуа Кімміха до карного майданчика суперника.

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На 63-й хвилині португальці відігралися – Фрасішку Консейсау через п'ять хвилин після свого виходу на заміну красивим обвідним ударом відправив м'яч у дальній кут.

А вже на 68-й хвилині підопічні Роберто Мартінеса вийшли вперед – Кріштіану Роналду розстріляв напівпорожні ворота з передачі Нуну Мендеша.

Для 40-річного Кріштіану це був 220-й матч та 137-й гол за збірну Португалії. Він є найкращим бомбардиром в історії національних команд.

Підопічні Юліана Нагельсмана намагалися уникнути поразки та могли відновити паритет у протистоянні на 83-й хвилині, але Карім Адеємі влучив у стійку.

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Огляд матчу Німеччина – Португалія

Буде додано незабаром.

Іншу путівку до фіналу Ліги націй у четвер, 5 червня, розіграють Іспанія та Франція. Початок – о 22:00 за київським часом.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу Іспанія – Франція.

Фінальний матч турніру та поєдинок за третє місце відбудуться в неділю, 8 червня.

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Нинішній розіграш Ліги націй є четвертим в історії. Дебютний турнір 2019 року виграла Португалія, 2021-го тріумфувала Франція, а 2023-го переможцем стала Іспанія.