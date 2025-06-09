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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
438
Час на прочитання
2 хв

Гол Роналду та серія пенальті: Португалія та Іспанія визначили переможця Ліги націй (відео)

Португальці в драматичному поєдинку вдруге в історії виграли Лігу націй.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Португалія – Іспанія

Португалія – Іспанія / © Associated Press

Збірна Португалії стала переможцем Ліги націй-2024/25, здолавши у фіналі команду Іспанії. Основний і додатковий час матчу на "Альянц Арені" в Мюнхені завершився з рахунком 2:2, а в серії пенальті точнішими були португальці – 5:3.

Іспанці відкрили рахунок на 21-й хвилині зустрічі – відзначився Мартін Субіменді, який забив ударом з кількох метрів.

Португальцям вистачило п'яти хвилин для того, щоб відігратися. Нуну Мендеш з меж штрафного майданчика точно пробив низом у дальній кут.

Перед перервою підопічні Луїса Де ла Фуенте знову вийшли вперед – на 45-й хвилині Мікель Оярсабаль акуратно покотив м'яч під дальню стійку після передачі Педрі.

У другому таймі команда Роберто Мартінеса ще раз відновила паритет у матчі – на 61-й хвилині Кріштіану Роналду після прострілу Нуну Мендеша та відскоку спрямував м'яч у ворота іспанців.

Для 40-річного Кріштіану це був 221-й матч та 138-й гол за збірну Португалії. Він є найкращим бомбардиром в історії національних команд. Також це 938-й забитий м'яч загалом у кар'єрі Роналду.

Однак дограти цей поєдинок до кінця Кріштіану не зміг, оскільки дістав пошкодження і на 88-й хвилині був замінений на Гонсалу Рамуша.

Основний час матчу завершився з рахунком 2:2, відтак гра перейшла до екстратаймів, де голів забито не було.

Володар трофею визначався у серії пенальті, яку виграли португальці. Вони реалізували всі п'ять ударів з 11-метрової позначки, а в іспанців не забив Альваро Мората, який не зумів переграти Діогу Кошту.

Огляд матчу Португалія – Іспанія

Буде додано незабаром.

Зазначимо, що в півфіналі Португалія з вирішальним голом Роналду здобула вольову перемогу над Німеччиною (2:1), а Іспанія в надрезультативному матчі-трилері здолала Францію (5:4).

Бронзовим призером турніру стала Франція, яка в матчі за третє місце перемогла Німеччину (2:0).

Нагадаємо, цей розіграш Ліги націй став четвертим в історії. Дебютний турнір 2019 року виграла Португалія, 2021-го тріумфувала Франція, а 2023-го переможцем стала Іспанія.

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