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Гол Серхіо Рамоса приніс "Монтеррею" нічию з "Інтером" на Клубному чемпіонаті світу-2025 (відео)
Легендарний іспанець відзначився у воротах чинного фіналіста Ліги чемпіонів.
Мексиканський "Монтеррей" зіграв унічию з міланським "Інтером" у матчі першого туру групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу. Поєдинок на стадіоні "Роуз Боул" у Пасадені завершився з рахунком 1:1.
Команди обмінялися забитими м'ячами в першому таймі. На 25-й хвилині мексиканський колектив вивів уперед легенда мадридського "Реала" та збірної Іспанії 39-річний захисник Серхіо Рамос.
"Нерадзуррі" відповіли на 42-й хвилині точним ударом аргентинського нападника Лаутаро Мартінеса.
Зазначимо, що "Інтер" є чинним фіналістом Ліги чемпіонів. Цього року у вирішальному матчі найпрестижнішого євротурніру італійський клуб розгромно програв французькому ПСЖ (0:5).
Огляд матчу "Монтеррей" – "Інтер"
В іншому матчі стартового туру групи E аргентинський "Рівер Плейт" обіграв японський клуб "Урава Ред Даймондс" з рахунком 3:1.
У другому турі цього квартету "Інтер" 21 червня зустрінеться з "Уравою Ред Даймондс", а "Монтеррей" 22 червня зіграє з "Рівер Плейтом".
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Також ви можете переглянути всі групи та турнірні таблиці Клубного чемпіонату світу-2025, що оновлюватимуться після зіграних поєдинків.