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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Гол Серхіо Рамоса приніс "Монтеррею" нічию з "Інтером" на Клубному чемпіонаті світу-2025 (відео)

Легендарний іспанець відзначився у воротах чинного фіналіста Ліги чемпіонів.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Серхіо Рамос

Серхіо Рамос / © Associated Press

Мексиканський "Монтеррей" зіграв унічию з міланським "Інтером" у матчі першого туру групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу. Поєдинок на стадіоні "Роуз Боул" у Пасадені завершився з рахунком 1:1.

Команди обмінялися забитими м'ячами в першому таймі. На 25-й хвилині мексиканський колектив вивів уперед легенда мадридського "Реала" та збірної Іспанії 39-річний захисник Серхіо Рамос.

"Нерадзуррі" відповіли на 42-й хвилині точним ударом аргентинського нападника Лаутаро Мартінеса.

Зазначимо, що "Інтер" є чинним фіналістом Ліги чемпіонів. Цього року у вирішальному матчі найпрестижнішого євротурніру італійський клуб розгромно програв французькому ПСЖ (0:5).

Огляд матчу "Монтеррей" – "Інтер"

В іншому матчі стартового туру групи E аргентинський "Рівер Плейт" обіграв японський клуб "Урава Ред Даймондс" з рахунком 3:1.

У другому турі цього квартету "Інтер" 21 червня зустрінеться з "Уравою Ред Даймондс", а "Монтеррей" 22 червня зіграє з "Рівер Плейтом".

На нашому сайті доступний повний розклад і результати всіх матчі Клубного чемпіонату світу-2025.

Також ви можете переглянути всі групи та турнірні таблиці Клубного чемпіонату світу-2025, що оновлюватимуться після зіграних поєдинків.

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