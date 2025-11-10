Гол Судакова, відбитий пенальті Трубіна: "Бенфіка" втратила перемогу в грі чемпіонату Португалії

"Бенфіка" / x.com/SLBenfica

"Бенфіка" на своєму полі зіграла внічию проти "Каса Піа" в матчі 11-го туру чемпіонату Португалії. Поєдинок на "Ештадіу да Луж" у Лісабоні завершився з рахунком 2:2 .

Команда Жозе Моурінью відкрили рахунок на 17-й хвилині – український півзахисник Георгій Судаков забив з передачі Вангеліса Павлідіса, відзначившись своїм третім голом у складі "орлів".

Після перерви Павлідіс реалізував пенальті й збільшив перевагу лісабонців.

Однак втримати перемогу "Бенфіка" не зуміла. На 65-й хвилині український голкіпер Анатолій Трубін відбив удар Кассіано з пенальті, але захисник "орлів" Томаш Араужу курйозно відправив м'яч у власні ворота.

На 79-й хвилині Судаков залишив поле, його замінив Леандру Баррейру. Через дві хвилини люксембуржець забив гол, але взяття воріт було скасовано через офсайд.

А у компенсований час гостям вдалося вирвати нічию. Трубін помилився на виході з воріт, чим скористався Ренату Ньяга і врятував свою команду від поразки.

Зазначимо, що Судакова визнали найкращим гравцем цього поєдинку. Георгій отримав спеціальну нагороду.

Огляд матчу "Бенфіка" – "Каса Піа"

Після цього матчу "Бенфіка" (25 очок) посідає третє місце у чемпіонаті Португалії, відстаючи на три бали від "Спортинга" та на шість – від "Порту". "Каса Піа" (9 очок) розташувалася на 15-й позиції.

У наступному турі "Бенфіка" 29 листопада на виїзді зіграє з "Насьоналем", а "Каса Піа" того ж дня прийме "Алверку".