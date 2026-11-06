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Дата публікації
Категорія
Проспорт
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56
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Гол та асист Судакова допомогли "Бенфіці" обіграти польський клуб у Лізі Європи

У складі лісабонців повний матч зіграли українці Георгій Судаков та Анатолій Трубін.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Георгій Судаков, "Бенфіка"

Георгій Судаков, "Бенфіка" / © Associated Press

Португальська "Бенфіка" обіграла польський "Лех” у домашньому матчі 4-го туру основного етапу Ліги Європи сезону-2026/27. Поєдинок на стадіоні "да Луж" у Лісабоні завершився з рахунком 3:1.

Уже на 6-й хвилині зустрічі господарі поля відкрили рахунок — відзначився Рафа Сілва. На перерву лісабонці вирушили за мінімальної переваги в рахунку.

А в другому таймі "орли" збільшили свою перевагу — на 67-й хвилині український півзахисник Георгій Судаков віддав у центрі поля передачу на Джанлуку Престіанні, який забив після сольного проходу.

Через п'ять хвилин гості скоротили відставання завдяки точному удару Лео Бенгтссона. Але останнє слово в цьому поєдинку було за "Бенфікою" — на 90-й хвилині Судаков додав до асисту ще й гол. Він протягнув м'яч до чужого штрафного майданчика та низом влучно пробив у дальній кут.

Це сьомий гол Георгія за "Бенфіку" в усіх турнірах і перший — за лісабонський клуб у єврокубках.

Зазначимо, що Судаков, як і український воротар "Бенфіки" Анатолій Трубін, провів на полі повний матч.

"Бенфіка" виграла всі чотири матчі в основному раунді Ліги Європи і з 12 очками очолює загальну турнірну таблицю. "Лех" з одним балом перебуває на передостанній, 35-й позиції.

У наступному турі "Бенфіка" у гостях зіграє проти чеської "Вікторії" Пльзень, тоді як "Лех" на виїзді зустрінеться з бельгійським "Юніоном". Обидва поєдинки відбудуться 26 листопада.

Раніше повідомлялося, що український воротар дебютував у Лізі чемпіонів матчем проти "Арсенала".

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