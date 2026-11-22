"Жирона" / x.com/GironaFC

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Українські футболісти "Жирони" Владислав Ванат та Олександр Пищур відзначилися гольовими діями в домашньому матчі 15-го туру іспанської Сегунди проти "Ейбара".

Обидва українці вийшли у стартовому складі й на 36-й хвилині організували гол у ворота гостей: Ванат забив після передачі Пищура, відкривши рахунок у поєдинку.

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Гості відігралися перед перервою — Андер Мадаріага на 44-й хвилині реалізував пенальті.

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У другому таймі каталонці вдруге вийшли вперед — Унай Ернандес на 59-й хвилині забив гол, який у підсумку виявився переможним — 2:1.

Зазначимо, що для Ваната це був десятий матч за клуб цього сезону — в його активі шість голів і два асисти. Пищур у нинішній кампанії провів 13 поєдинків, забивши два голи та віддавши дві результативні передачі.

Ще один український футболіст "біло-червоних", воротар Владислав Крапивцов, провів весь матч на лавці для запасних.

Після цієї перемоги "Жирона" (27 очок) піднялася на третє місце в Сегунді (другий за силою іспанський дивізіон — прим.). "Ейбар" (24 бали) перебуває на шостій сходинці.

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У наступному турі "Жирона" 28 листопада у гостях зіграє з "Ельденсе", а "Ейбар" того ж дня прийме "Бургос".

Раніше повідомлялося, що український форвард забив гол у матчі чемпіонату Нідерландів.

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