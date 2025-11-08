ТСН у соціальних мережах

26
1 хв

Гол Циганкова приніс "Жироні" перемогу в матчі Ла Ліги

Забитий м'яч українця допоміг його команді залишити зону вильоту.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Віктор Циганков

Віктор Циганков / x.com/GironaFC

"Жирона" на своєму полі обіграла "Алавес" у матчі 12-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Мунісіпаль де Монтіліві" в місті Жирона завершився з рахунком 1:0.

Єдиний гол цій зустрічі на 16-й хвилині забив український півзахисник "біло-червоних" Віктор Циганков, який ударом головою замкнув подачу Браяна Хіля з лівого флангу.

Для Циганкова це перший гол у поточному розіграші Ла Ліги та другий цього сезону за "Жирону". Раніше він забивав у переможному матчі Кубка Іспанії проти "Констансії".

Віктор у грі з "Алавесом" вийшов у стартовому складі каталонського клубу та був замінений на 85-й хвилині.

У стартовому складі "жиронців" також вийшов український форвард Владислав Ванат, якого замінили на 71-й хвилині. Ще один українець – воротар Владислав Крапивцов – провів поєдинок на лавці для запасних.

Огляд матчу "Жирона" – "Алавес"

Буде додано незабаром.

Для "Жирони" це друга перемога в нинішньому сезоні Примери. Підопічні Мічела з 10 очками залишили зону вильоту, піднявшись з останнього на 16-те місце турнірної таблиці.

"Алавес" після поразки з 15 балами перебуває на восьмій сходинці Ла Ліги.

У наступному турі "Жирона" 23 листопада на виїзді зустрінеться з "Бетісом", тоді як "Алавес" днем раніше прийме "Сельту".

