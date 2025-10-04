Гол Ваната допоміг "Жироні" здобути першу перемогу в сезоні Ла Ліги

"Жирона" / © ФК "Жирона"

"Жирона" вдома обіграла "Валенсію" в матчі 8-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Мунісіпаль де Монтіліві" в місті Жирона завершився з рахунком 2:1 .

Каталонці відкрили рахунок на 18-й хвилині зустрічі – український форвард Владислав Ванат забив гол-красень ударом у дальню "дев'ятку" з-за меж штрафного майданчика.

Для 23-річного українця це вже другий забитий м'яч у чемпіонаті Іспанії. Своїм дебютним голом за "Жирону" він відзначився в матчі 4-го туру Примери проти "Сельти" (1:1).

У другому таймі "кажани" зрівняли рахунок – на 57-й хвилині точного удару завдав Дієго Лопес.

Однак підопічні Мічела все ж здобули першу перемогу в поточному сезоні Ла Ліги – на 63-й хвилині вирішальний гол забив Арнау Мартінес.

Зазначимо, що на 80-й хвилині "Жирона" залишилася в меншості – другу жовту картку та вилучення заробив Іван Мартін.

Ванат вийшов у стартовому складі та був замінений на 68-й хвилині. Інші два українські футболісти "Жирони", воротар Владислав Крапивцов та півзахисник Віктор Циганков, не потрапили до заявки на цей матч.

Огляд матчу "Жирона" – "Валенсію"

Після цієї перемоги "Жирона" (6 очок) залишила зону вильоту та піднялася на 16-те місце в таблиці Ла Ліги. "Валенсія" з 8 балами посідає 14-ту позицію.

У наступному турі "Жирона" 18 жовтня в каталонському дербі на виїзді зіграє з "Барселоною", а "Валенсія" 20 жовтня у гостях позмагається з "Алавесом".