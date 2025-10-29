ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
59
Час на прочитання
1 хв

Гол володаря "Золотого м'яча" вибив команду Роналду з Кубка Саудівської Аравії

Команда португальця вилетіла з національного Кубка вже на стадії 1/8 фіналу.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Кріштіану Роналду

Кріштіану Роналду / © Associated Press

"Аль-Наср" легендарного португальського форварда Кріштіану Роналду не зумів пробитися до чвертьфіналу Кубка Саудівської Аравії.

В 1/8 фіналу клуб Роналду зазнав поразки від "Аль-Іттіхада" (1:2), кольори якого захищає знаменитий французький нападник, володар "Золотого м'яча" 2022 року Карім Бензема.

Саме Бензема уже на 15-й хвилин відкрив рахунок після передачі Мусси Діабі.

На 30-й хвилині господарі відновили паритет – точного удару завдав Анжело Габріел.

Проте ще до перерви гості знову вийшли вперед – на 45+2-й хвилині відзначився Уссем Ауар.

Роналду відіграв за "Аль-Наср" весь матч, але не врятував свою команду від вильоту з турніру.

Зазначимо, що Роналду програв 13 турнірів за три роки в "Аль-Насрі". Єдиним успіхом 40-річного португальця залишається перемога в Кубку арабських чемпіонів, який має товариський статус.

Водночас Кріштіану не припиняє вражати своєю результативністю. Цього сезону на його рахунку шість голів та один асист у семи матчах у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що Роналду очолив рейтинг найбільш високооплачуваних футболістів світу за версією Forbes.

Дата публікації
Кількість переглядів
59
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie