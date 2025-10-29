Гол володаря "Золотого м'яча" вибив команду Роналду з Кубка Саудівської Аравії

Кріштіану Роналду / © Associated Press

"Аль-Наср" легендарного португальського форварда Кріштіану Роналду не зумів пробитися до чвертьфіналу Кубка Саудівської Аравії.

В 1/8 фіналу клуб Роналду зазнав поразки від "Аль-Іттіхада" ( 1:2 ), кольори якого захищає знаменитий французький нападник, володар "Золотого м'яча" 2022 року Карім Бензема.

Саме Бензема уже на 15-й хвилин відкрив рахунок після передачі Мусси Діабі.

На 30-й хвилині господарі відновили паритет – точного удару завдав Анжело Габріел.

Проте ще до перерви гості знову вийшли вперед – на 45+2-й хвилині відзначився Уссем Ауар.

Роналду відіграв за "Аль-Наср" весь матч, але не врятував свою команду від вильоту з турніру.

Зазначимо, що Роналду програв 13 турнірів за три роки в "Аль-Насрі". Єдиним успіхом 40-річного португальця залишається перемога в Кубку арабських чемпіонів, який має товариський статус.

Водночас Кріштіану не припиняє вражати своєю результативністю. Цього сезону на його рахунку шість голів та один асист у семи матчах у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що Роналду очолив рейтинг найбільш високооплачуваних футболістів світу за версією Forbes.