Гол володаря "Золотого м'яча" вибив команду Роналду з Кубка Саудівської Аравії
Команда португальця вилетіла з національного Кубка вже на стадії 1/8 фіналу.
"Аль-Наср" легендарного португальського форварда Кріштіану Роналду не зумів пробитися до чвертьфіналу Кубка Саудівської Аравії.
В 1/8 фіналу клуб Роналду зазнав поразки від "Аль-Іттіхада" (1:2), кольори якого захищає знаменитий французький нападник, володар "Золотого м'яча" 2022 року Карім Бензема.
Саме Бензема уже на 15-й хвилин відкрив рахунок після передачі Мусси Діабі.
На 30-й хвилині господарі відновили паритет – точного удару завдав Анжело Габріел.
Проте ще до перерви гості знову вийшли вперед – на 45+2-й хвилині відзначився Уссем Ауар.
Роналду відіграв за "Аль-Наср" весь матч, але не врятував свою команду від вильоту з турніру.
Зазначимо, що Роналду програв 13 турнірів за три роки в "Аль-Насрі". Єдиним успіхом 40-річного португальця залишається перемога в Кубку арабських чемпіонів, який має товариський статус.
Водночас Кріштіану не припиняє вражати своєю результативністю. Цього сезону на його рахунку шість голів та один асист у семи матчах у всіх турнірах.
Раніше повідомлялося, що Роналду очолив рейтинг найбільш високооплачуваних футболістів світу за версією Forbes.