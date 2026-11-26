Ілля Забарний, ПСЖ — "Рома" / © Associated Press

Реклама

Український захисник французького ПСЖ Ілля Забарний відзначився голом у домашньому матчі п'ятого туру основного раунду Ліги чемпіонів сезону-2026/27 проти італійської "Роми".

24-річний українець вийшов у стартовому складі своєї команди і на 31-й хвилині зрівняв рахунок у поєдинку (1:1), на ближній стійці ударом головою замкнувши подачу Сенні Маюлу з кутового. Перед цим "вовки" на 5-й хвилині відкрили рахунок зусиллями Маріо Ермосо.

Реклама

Для Забарного це дебютний гол у Лізі чемпіонів. Захисник провів у найпрестижнішому єврокубку 23 матчі.

Реклама

Також це його третій гол у поточному сезоні за ПСЖ Раніше він двічі відзначився у поєдинках чемпіонату Франції.

У другому таймі ПСЖ та "Рома" знову обмінялися голами. Спочатку Усман Дембеле на 62-й хвилині реалізував пенальті, вивівши парижан уперед.

Однак втримати перемогу підопічні Луїса Енріке не зуміли. На 78-й хвилині у складі римлян 11-метровий реалізував Доніелл Мален. Таким чином, команди розійшлися результативною нічиєю — 2:2.

Зазначимо, що Забарний провів на полі весь матч. Для центрбека це був 11-й поєдинок за парижан цього сезону.

Реклама

ПСЖ з 13 очками посідає друге місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів. "Рома" з 5 балами перебуває на 25-й позиції.

У наступному турі найпрестижнішого єврокубка ПСЖ у гостях зіграє проти англійської "Астон Вілли", а "Рома" прийме португальський "Спортинг". Обидва матчі відбудуться 8 грудня.

Вісім найкращих команд основного раунду Ліги чемпіонів напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" поступився "Фенербахче" у Лізі чемпіонів.

Реклама

Новини партнерів