Гол Забарного приніс ПСЖ перемогу в матчі чемпіонату Франції

Ілля Забарний / © Associated Press

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Український захисник ПСЖ Ілля Забарний забив гол у домашньому матчі 10-го туру чемпіонату Франції проти "Труа".

24-річний українець вийшов у стартовому складі своєї команди і на 39-й хвилині відкрив рахунок у поєдинку, влучним ударом головою замкнувши навіс Сенні Маюлу.

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Для Забарного це вже другий гол за паризький клуб цього сезону. Раніше він забив у матчі 7-го туру чемпіонату Франції проти "Страсбура".

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Гол Забарного став єдиним і вирішальним у зустрічі. Підопічні Луїса Енріке здобули перемогу з рахунком 1:0.

Зазначимо, що на 34-й хвилині українець також заробив жовту картку, він відіграв повний матч.

Після цієї перемоги ПСЖ (23 очки) став одноосібним лідером чемпіонату Франції. "Труа" (8 балів) перебуває на 16-й позиції.

У наступному турі Ліги 1 парижани 21 листопада зіграють у гостях проти "Ніцци", а "Труа" днем раніше прийме "Гавр".

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Раніше повідомлялося, що гол та асист Судакова допомогли "Бенфіці" обіграти польський клуб у Лізі Європи.

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