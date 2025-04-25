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Гол Зубкова допоміг "Трабзонспору" пробитися до фіналу Кубка Туреччини (відео)
У складі господарів також зіграли Арсеній Батагов та Данило Сікан.
Український півзахисник "Трабзонспора" Олександр Зубков відзначився голом у півфінальному матчі Кубка Туреччини проти "Гезтепе".
Зубков вийшов у стартовому складі своєї команди і на 89-й хвилині зустрічі збільшив перевагу "Трабзонспора" (2:0), з меж штрафного майданчика точно пробивши у дальній кут.
Таким чином, 28-річний український футболіст встановив остаточний рахунок у матчі – він відіграв весь поєдинок. Для Зубкова це шостий гол за турецький клуб у всіх турнірах цього сезону.
У складі господарів також зіграли ще два українці – захисник Арсеній Батагов провів на полі весь матч, а нападника Данила Сікана замінили на 90+6-й хвилині.
Огляд матчу "Трабзонспор" – "Гезтепе"
У фіналі "Трабзонспор" позмагається з "Галатасараєм", який у півфіналі розгромив "Коньяспор" (5:1). Вирішальний матч Кубка Туреччини відбудеться 14 травня.