ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
155
Час на прочитання
1 хв

Гол Зубкова допоміг "Трабзонспору" пробитися до фіналу Кубка Туреччини (відео)

У складі господарів також зіграли Арсеній Батагов та Данило Сікан.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Олександр Зубков

Олександр Зубков / © x.com/Trabzonspor

Український півзахисник "Трабзонспора" Олександр Зубков відзначився голом у півфінальному матчі Кубка Туреччини проти "Гезтепе".

Зубков вийшов у стартовому складі своєї команди і на 89-й хвилині зустрічі збільшив перевагу "Трабзонспора" (2:0), з меж штрафного майданчика точно пробивши у дальній кут.

Таким чином, 28-річний український футболіст встановив остаточний рахунок у матчі – він відіграв весь поєдинок. Для Зубкова це шостий гол за турецький клуб у всіх турнірах цього сезону.

У складі господарів також зіграли ще два українці – захисник Арсеній Батагов провів на полі весь матч, а нападника Данила Сікана замінили на 90+6-й хвилині.

Огляд матчу "Трабзонспор" – "Гезтепе"

У фіналі "Трабзонспор" позмагається з "Галатасараєм", який у півфіналі розгромив "Коньяспор" (5:1). Вирішальний матч Кубка Туреччини відбудеться 14 травня.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie