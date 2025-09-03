Голкіпери в 4-му турі УПЛ: Денис Бойко проаналізував ключові моменти матчу "Динамо" – "Полісся"

Денис Бойко

На YouTube-каналі Дениса Бойка вийшов новий епізод рубрики "Гра у воротах", де ведучі проаналізували гру воротарів різних клубів української Прем'єр ліги з футболу. Підсумовуючи четвертий тур УПЛ, Денис Бойко детально розібрав матч "Динамо" – "Полісся" та найкращі сейви голкіперів "Кудрівки", "Епіцентра" й "Руха".

Дивіться повний випуск тут або у плеєрі нижче.

"Гра у воротах" – це нова рубрика на YouTube-каналі Дениса Бойка. Такі детальні голкіперські розбори зосередженні не лише на обговоренні дій гравців на полі, але і можливих рішень футболістів, які могли б покращити чи погіршити ситуацію на матчі.

У цьому випуску оглянули найцікавіший поєдинок наразі останнього туру чемпіонату України між командами "Динамо" та "Полісся". Ведучі детально розібрали гру голкіперів Олега Кудрика й Руслана Нещерета.

"Усе правильно Олег зробив. У нього була активна позиція для підстрахування захисників, що він і зробив. Потім він поставив корпус і дав м'ячу залишити межі поля, тому правильні дії від Олега", – прокоментував Денис Бойко один з моментів ключового матчу четвертого туру УПЛ.

Матч відбувся в неділю, 31 серпня, в Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. "Біло-сині" обіграли житомирське "Полісся" з рахунком 4:1.

"У цьому моменті Олег вже не виручив, знову відштовхуємось від того, що Олег спочатку загубив м'яч, а тоді не виручив. Ця помилка, я думаю, повпливала на весь перебіг поєдинку, бо психологічно важко. Помилка, яка повпливала на підсумковий рахунок матчу. Ще потім ми будемо бачити пенальті, який теж обговоримо", – зазначив Денис Бойко, аналізуючи дії гравців на полі.

Окрім гри голкіперів "Динамо" та "Полісся", в новому випуску розібрали ще сейви Антона Яшкова з "Кудрівки", Олега Білика з "Епіцентра" та Юрія Гетери з львівського "Руха".

Нагадаємо, що "Гра у воротах" виходить на YouTube-каналі Дениса Бойка. Це майданчик для глибоких розмов із тими, хто творить історію українського спорту.