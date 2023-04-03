Холодний душ для лідера Серії А: "Мілан" завдав нищівної поразки "Наполі" (відео)

Чинні чемпіони Італії не залишили шансів головному претенденту на "скудетто" цього сезону.

"Мілан" на виїзді розгромив "Наполі" у центральному поєдинку 28-го туру італійської Серії А – 0:4 .

У першому таймі "россонері" двічі вразили ворота суперника. На 17-й хвилині рахунок відкрив Рафаел Леау, а на 25-й Браїм Діас його подвоїв.

Після перерви підопічні Стефано Піолі змогли засмутити "партенопейців" ще двічі. На 59-й хвилині Леау оформив дубль, а крапку в цьому матчі на 67-й хвилині поставив Алексіс Салемакерс, який вийшов на заміну.

Огляд матчу

"Мілан" (51 бал) піднявся на третє місце в Серії А. "Наполі" продовжує впевнено лідирувати, маючи 16-очковий відрив від найближчого переслідувача – "Лаціо".

У наступному турі неаполітанці 7 квітня на виїзді зіграють із "Лечче". Цього ж дня "Мілан" прийме "Емполі".

Нагадаємо, що невдовзі "партенопейці" та "россонері" битимуться за путівку до півфіналу Ліги чемпіонів. Поєдинки 1/4 фіналу ЛЧ між "Міланом" і "Наполі" відбудуться 12 і 18 квітня.

Читайте також:

Мудрик залишився без тренера: "Челсі" оголосив про звільнення Поттера

"Реал" розтрощив суперника в чемпіонаті Іспанії – Бензема за 7 хвилин зробив хет-трик (відео)

"Шахтар" спіткнувся у гольовій перестрілці з "Чорноморцем", але повернувся на вершину УПЛ (відео)