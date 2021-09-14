Холодний душ для Роналду: "Манчестер Юнайтед" сенсаційно програв швейцарському клубу в Лізі чемпіонів (відео)

Холодний душ для Роналду: "Манчестер Юнайтед" сенсаційно програв швейцарському клубу в Лізі чемпіонів (відео)

Не допоміг і черговий гол Кріштіану.

"Манчестер Юнайтед" програв швейцарському "Янг Бойзу" у виїзному матчі 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Зустріч на стадіоні "Ванкдорф" у Берні завершилася з рахунком 2:1 на користь господарів.

Поєдинок розпочався для "червоних дияволів" досить непогано. Вже на 13-й хвилині Кріштіану Роналду, для якого цей матч став рекордним, вивів їх вперед.

Однак на 35-й хвилині гостей підвів Аарон Ван-Біссака, який заробив пряму червону картку за грубу гру. "Янг Бойз" зміг скористатися чисельною перевагою на 66-й хвилині. Рахунок зрівняв Ніколас Нгамальо.

Вирвали перемогу господарі вже в самому кінці поєдинку. Три очки швейцарцям приніс результативний удар Джордана Сібачо.

В іншому матчі стартового туру групи F "Вільярреал" прийме "Аталанту". Матч розпочнеться 14 вересня о 22:00.

Поєдинки 2-го туру групового етапу ЛЧ відбудуться 29 вересня: "Манчестер Юнайтед" - "Вільярреал", "Аталанта" - "Янг Бойз".

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