"Головна зброя заборонена": відомий український боксер назвав переможця бою Усик — Верховен

Усик — Верховен / x.com/ProBoxingFans

Український боксер надважкої ваги Владислав Сіренко поділився очікуваннями від бою між чемпіоном світу в хевівейті за версіями WBA, WBC та IBF Олександром Усиком та "королем кікбоксингу" Ріко Верховеном.

На думку Сіренка, поєдинок завершиться достроковою перемогою Усика, оскільки нідерландський кікбоксер у поєдинку за правилами боксу не зможе використати свою перевагу над українцем — удари ногами.

"Головна зброя Ріко (ноги — прим.) заборонена. Його шанси обмежені лише фізичною міццю та спробами нав'язати силову боротьбу, що малоефективно проти боксерського інтелекту Усика. Результат? Переконлива перемога Усика. Найімовірніше, що це буде дострокове зупинення у другій половині бою через тотальну технічну перевагу та темп українця", — сказав Сіренко у коментарі Чемпіону.

Поєдинок між Усиком і Верховеном за правилами боксу відбудеться 23 травня в Єгипті, в Пірамідах Гізи. На кону стоятиме пояс WBC у надважкій вазі — це буде добровільний захист титулу українцем.

Нагадаємо, Усик востаннє виходив у ринг у липні 2025 року, коли нокаутував британця Даніеля Дюбуа та утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку Олександр зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі — у хевівейті.

У послужному списку 39-річного українця 24 перемоги (15 — нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

У листопаді минулого року Усик відмовився від титулу WBO, через що втратив звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

36-річний Верховен вважається одним з найвидатніших кікбоксерів усіх часів. За свою кар'єру в цьому виді спорту він провів 76 боїв, у яких здобув 66 перемог. Востаннє нідерландець програвав ще у січні 2015 року, а відтоді має серію у 22 перемоги.

Ріко понад 11 років утримував титул чемпіона світу у надважкій вазі за версією промоушену Glory. Йому належать численні рекорди Glory, зокрема за найбільшою кількістю перемог у титульних боях (14) і найбільшою кількістю перемог (28) загалом.

У червні 2025-го нідерландець переміг росіянина Артема Вахітова, після чого залишив кікбоксинг заради великого виклику в боксі.

У професійному боксі Верховен дебютував у квітні 2014 року, нокаутувавши в другому раунді угорця Яноша Фінферу. Після цього він продовжив кар'єру в кікбоксингу.