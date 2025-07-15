Головний боксерський інсайдер зробив прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Усик – Дюбуа / © Piotr Duszczyk / @boxingphotos.pl

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Авторитетний журналіст та боксерський інсайдер Майк Коппінджер поділився своїм прогнозом на бій-реванш між чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, WBC та IBO Олександром Усиком і володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа.

На своїй сторінці в соцмережі X він опублікував відео скандального епізоду з першого поєдинку між Усиком і Дюбуа, де британець б'є українця нижче пояса.

Майк висловив упевненість, що Усик знову нокаутує Дюбуа.

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"Якщо ви не Даніель Дюбуа або не член його команди, ви знаєте, що це був удар нижче пояса. Усик знову переможе нокаутом цими вихідними, хоча я вважаю, що Дюбуа буде більш конкурентоспроможним.

Не можу дочекатися, щоб опинитися біля рингу на стадіоні "Вемблі" під час бою за титул чемпіона світу у надважкій вазі за версією The Ring", – написав Коппінджер.

Реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

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У послужному списку 38-річного Усика 23 перемоги (14 – нокаутом) у 23 поєдинках на професійному рингу. В останньому бою українець у грудні 2024-го в реванші переміг британця Тайсона Ф'юрі, захистивши титули WBA, WBO, WBC та IBO.

В активі 27-річного Дюбуа 22 перемоги (21 – нокаутом) у 24 поєдинках. Британець на прізвисько "Динаміт" має у своєму пасиві дві поразки – від Джо Джойса 2020 року та від Усика 2023-го. В останньому поєдинку він у вересні 2024-го нокаутував свого співвітчизника Ентоні Джошуа, захистивши пояс IBF.

Раніше повідомлялося, що букмекери визначили фаворита бою Усик – Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу.

Крім того, ми розповідали, скільки зароблять Усик і Дюбуа за бій-реванш. А також де дивитися поєдинок Усик – Дюбуа.

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Нагадаємо, Усик перед реваншем з Дюбуа розповів, як його сім'я переживає війну в Україні.