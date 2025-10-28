- Дата публікації
Голи Циганкова і Ваната вивели "Жирону" до наступного раунду Кубка Іспанії
За каталонський клуб одночасно зіграли одразу троє українців.
"Жирона" на виїзді обіграла "Констансію" в матчі 1/64 фіналу Кубка Іспанії з футболу. Зустріч завершилася з рахунком 2:3.
У стартовому складі "Жирони" на поле вийшов український воротар Владислав Крапивцов, для якого це був перший поєдинок у футболці "біло-червоних" від 24 серпня.
Інші два українські гравці "жиронців" – півзахисник Віктор Циганков і форвард Владислав Ванат – розпочали матч на лавці для запасних.
Рахунок у грі на 39-й хвилині відкрили каталонці – забив Крістіан Стуані.
У другому таймі "Констансія", яка виступає в п'ятому за силою дивізіоні Іспанії, відігралася на 77-й хвилині зусиллями Джоана Сосіаса.
На той момент на полі вже були Циганков з Ванатом – Віктор з'явився на заміну на 58-й хвилині, а Владислав – на 75-й.
Після нічиєї в основний час (1:1) гра перейшла до екстратаймів, де Циганков на 103-й хвилині вивів свою команду вперед, забивши з передачі Ваната.
А на 108-й хвилині матчу голом також відзначився Ванат. На 120-й хвилині підопічні Мічела пропустили один м'яч, але все ж втримали перемогу.
Додамо, що "Жирона" за десять матчів поточного сезону Ла Ліги здобула лише одну перемогу та з 7 очками наразі замикає турнірну таблицю.
Наступний матч "біло-червоні" проведуть 31 жовтня на виїзді проти "Хетафе" у межах 11-го туру Примери.