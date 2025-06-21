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Гольова феєрія: "Боруссія" Дортмунд здобула першу перемогу на Клубному чемпіонаті світу-2025 (відео)
Німецький клуб у надзвичайно результативному матчі обіграв представника ПАР.
Дортмундська "Боруссія" здолала південноафриканський "Мамелоді Сандаунз" у матчі другого туру групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу. Поєдинок на арені "TQL Stadium" в Цинциннаті завершився з рахунком 3:4.
Уже на 11-й хвилині зустрічі Лукас Рібейро вивів південноафриканську команду вперед. Однак ще в першому таймі німецький клуб відповів трьома м'ячами – забили Фелікс Нмеча, Серу Гіррасі та Джоб Беллінгем, для якого це дебютний гол за "джмелів".
У другому таймі дортмундці збільшили свою перевагу в рахунку – на 59-й хвилині автоголом відзначився захисник південноафриканського колективу Хулісо Мудау.
Утім, "Мамелоді Сандаунз" не змирився з поразкою і навіть зумів скоротити відставання до мінімумум. На 62-й хвилині точного удару завдав Ікрам Рейнерс, а на останній хвилині основного часу остаточний рахунок гри встановив Лебо Мотіба.
Огляд матчу "Мамелоді Сандаунз" – "Боруссія" Дортмунд
Буде додано незабаром.
В іншому матчі 2-го туру групи F зустрінуться бразильський "Флуміненсе" і південнокорейський "Ульсан" (22 червня, початок – 01:00 за київським часом).
У першому турі "Боруссія" Дортмунд зіграла внічию з "Флуміненсе" (0:0), а "Мамелоді Сандаунз" переміг "Ульсан" (1:0).
У заключному турі 25 червня "Боруссія" Дортмунд зіграє з "Ульсаном", а "Мамелоді Сандаунз" протистоятиме "Флуміненсе".
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