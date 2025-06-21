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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
132
Час на прочитання
2 хв

Гольова феєрія: "Боруссія" Дортмунд здобула першу перемогу на Клубному чемпіонаті світу-2025 (відео)

Німецький клуб у надзвичайно результативному матчі обіграв представника ПАР.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Мамелоді Сандаунз" – "Боруссія" Дортмунд

"Мамелоді Сандаунз" – "Боруссія" Дортмунд / © Associated Press

Дортмундська "Боруссія" здолала південноафриканський "Мамелоді Сандаунз" у матчі другого туру групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу. Поєдинок на арені "TQL Stadium" в Цинциннаті завершився з рахунком 3:4.

Уже на 11-й хвилині зустрічі Лукас Рібейро вивів південноафриканську команду вперед. Однак ще в першому таймі німецький клуб відповів трьома м'ячами – забили Фелікс Нмеча, Серу Гіррасі та Джоб Беллінгем, для якого це дебютний гол за "джмелів".

У другому таймі дортмундці збільшили свою перевагу в рахунку – на 59-й хвилині автоголом відзначився захисник південноафриканського колективу Хулісо Мудау.

Утім, "Мамелоді Сандаунз" не змирився з поразкою і навіть зумів скоротити відставання до мінімумум. На 62-й хвилині точного удару завдав Ікрам Рейнерс, а на останній хвилині основного часу остаточний рахунок гри встановив Лебо Мотіба.

Огляд матчу "Мамелоді Сандаунз" – "Боруссія" Дортмунд

Буде додано незабаром.

В іншому матчі 2-го туру групи F зустрінуться бразильський "Флуміненсе" і південнокорейський "Ульсан" (22 червня, початок – 01:00 за київським часом).

У першому турі "Боруссія" Дортмунд зіграла внічию з "Флуміненсе" (0:0), а "Мамелоді Сандаунз" переміг "Ульсан" (1:0).

У заключному турі 25 червня "Боруссія" Дортмунд зіграє з "Ульсаном", а "Мамелоді Сандаунз" протистоятиме "Флуміненсе".

На нашому сайті доступний повний розклад і результати всіх матчі Клубного чемпіонату світу-2025.

Також ви можете переглянути всі групи та турнірні таблиці Клубного чемпіонату світу-2025, що оновлюються після зіграних поєдинків.

Раніше повідомлялося, хто вже вийшов до плейоф Клубного чемпіонату світу-2025.

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