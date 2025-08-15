Гольова феєрія: "Ліверпуль" вирвав перемогу в матчі-відкритті нового сезону АПЛ (відео)

"Ліверпуль" / © Associated Press

"Ліверпуль" удома здобув перемогу над "Борнмутом" у стартовому матчі 1-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26. Зустріч на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі завершилася з рахунком 4:2 .

Перед початком протистояння команди хвилиною мовчання вшанували пам'ять португальського форварда "Ліверпуля" Діогу Жоти та його брата Андре Сілви, які на початку липня загинули в автокатастрофі. На трибунах уболівальники розгорнули банери та плакати, присвячені Жоті та його брату.

Перший тайм підопічні Арне Слота виграли з рахунком 1:0 завдяки голу новачка команди Уго Екітіке на 37-й хвилині.

На старті другогого тайму Коді Гакпо збільшив перевагу господарів, відзначившись на 49-й хвилині з передачі Екітіке.

Однак "вишні" зуміли повернути інтригу в матч – Антуан Семеньйо оформив дубль, забивши на 64-й і 76-й хвилинах.

І все ж, наприкінці гри мерсисайдцям вдалося вирвати перемогу завдяки голам Федеріко К'єзи і Мохамеда Салаха на 88-й та 90+4-й хвилинах відповідно.

Зазначимо, що "Борнмут" кілька днів тому продав українського захисника Іллю Забарного до ПСЖ.

Огляд матчу "Ліверпуль" – "Борнмут"

У другому турі АПЛ мерсисайдський клуб 25 серпня на виїзді позмагається з "Ньюкаслом", а підопічні Андоні Іраоли 23 серпня приймуть "Вулвергемптон".

Минулого сезону "Ліверпуль" виборов 20-те чемпіонство в історії та друге – в епоху АПЛ, тоді як "Борнмут" фінішував на 9-й сходинці.

Нагадаємо, "Ліверпуль" розпочав новий сезон поразкою в серії пенальті від "Крістал Пелас" у матчі за Суперкубок Англії.