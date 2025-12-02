Гольова машина: Голанд встановив історичний рекорд АПЛ

Ерлінг Голанд / © Associated Press

Реклама

Форвард "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанд встановив історичний рекорд англійської Прем'єр-ліги (АПЛ).

25-річний норвежець відкрив рахунок на 17-й хвилині виїзного матчу 14-го туру проти "Фулгема", забивши свій 100-й гол в АПЛ.

Для досягнення цієї позначки йому знадобилося 111 поєдинків – це найшвидший результат в історії ліги.

Реклама

Голанд побив рекорд Алана Ширера, який знадобилося 124 матчі в АПЛ, щоб забити 100 голів.

Після першого тайму підопічні Хосепа Гвардіоли, які посідають друге місце в турнірній таблиці АПЛ, переграють "дачників" з рахунком 3:1.

У разі перемоги "городяни" скоротять відставання від лідера чемпіонату "Арсенала", який має матч у запасі, до 2 очок.