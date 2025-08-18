Гольова перестрілка: "Кривбас" обіграв "Зорю" в заключному матчі 3-го туру УПЛ (відео)

"Зоря" – "Кривбас" / © ФК Кривбас

Реклама

"Кривбас" обіграв "Зорю" в заключному матчі 3-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського у Києві завершився з рахунком 2:3 .

Уже на 9-й хвилині криворізький клуб відкрив рахунок – відзначився Максим Задерака. На 16-й хвилині венесуельський нападник Карлос Парако подвоїв перевагу підопічних Патріка ван Леувена.

Перед перервою луганці відквитали один гол – на 41-й хвилині забив Пилип Будківський.

Реклама

У другому таймі "Кривбас" повернув собі перевагу в два м'ячі – на 54-й хвилині дубль оформив Задерака.

На 63-й хвилині матч було призупинено через повітряну тривогу. Пауза тривала близько 20 хвилин, після чого команди повернулися на поле і гра поновилася.

На 69-й хвилині "Зоря" знову скоротила відставання до мінімумум – Будківський замкнув подачу з кутового, оформивши дубль. Проте врятуватися від поразки підопічні Віктора Скрипника не зуміли.

Огляд матчу "Зоря" – "Кривбас"

Для "Кривбаса" це друга перемога в нинішньому сезоні УПЛ. Раніше криворіжці поступилися "Колосу" (1:2) та обіграли "Металіст 1925" (2:0). Команда ван Леувена з 6 очками піднялася на сьоме місце в турнірній таблиці.

Реклама

"Зоря" у перших двох турах УПЛ зіграла внічию з ЛНЗ (0:0) та перемогла "Кудрівку" (2:1). Підопічні Скрипника з 4 балами перебувають на 9-й сходинці.

У четвертому турі УПЛ луганський клуб 29 серпня зустрінеться з "Полтавою", а криворізький колектив днем пізніше прийме "Оболонь".

Перед цим обидва клуби проведуть матчі 1/32 фіналу Кубка України: "Зоря" позмагається з одеським "Чорноморцем", а суперником "Кривбаса" буде "Куликів-Білка" із селища Куликів Львівської області.