Гольове шаленство: "Кривбас" і "Динамо" зіграли найрезультативніший матч в історії УПЛ

"Кривбас" — "Динамо" / © ФК Динамо Київ

Криворізький "Кривбас" і київське "Динамо" провели найрезультативніший матч в історії української Прем'єр-ліги (УПЛ).

Поєдинок на стадіоні "Гірник" у Кривому Розі завершився з рахунком 5:6 на користь столичного клубу.

Після першого тайму криворіжці вели в рахунку 4:1 завдяки покеру венесуельського вінгера Глейкера Мендоси, але в другій половині матчу кияни оформили камбек і вирвали перемогу з дублем Андрія Ярмоленка.

Матч між "Кривбасом" та "Динамо" став найрезультативнішим за всю історію УПЛ. Досі ніколи команди не забивали 11 голів в одному поєдинку.

Раніше рекордним показником були 10 м'ячів — результати з такою кількістю забитих було зафіксовано у восьми матчах.

Найрезультативніші матчі в історії УПЛ

1. "Кривбас" — "Динамо" (5:6) — 26.04.2026

2. "Динамо" — "Карпати" (7:3) — 19.08.2007

2. "Металіст" — "Верес" (5:5) — 15.04.2023

2. "Волинь" — "Металург" Запоріжжя (9:1) — 29.11.2015

2. "Динамо" — "Металург" Донецьк (9:1) — 06.10.2013

2. "Говерла" — "Шахтар" (3:7) — 09.05.2015

2. "Шахтар" — "Ворскла" (7:3) — 20.09.1998

2. "Нива" Тернопіль — "Динамо" (3:7) — 27.08.2000

2. "Шахтар" — "Торпедо" Запоріжжя (9:1) — 16.05.1997

Після цієї перемоги "Динамо" (47 очок) піднялося на третє місце в УПЛ. "Кривбас" (40 балів) опустився на сьому позицію.

У наступному турі УПЛ кияни 3 травня приймуть "Шахтар", а підопічні Патріка ван Леувена 1 травня зустрінуться з "Полтавою".