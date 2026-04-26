Гольове шаленство: "Кривбас" і "Динамо" зіграли найрезультативніший матч в історії УПЛ
Криворіжці та кияни забили 11 м'ячів, чого ще ніколи не траплялося раніше за всю історію чемпіонату України.
Криворізький "Кривбас" і київське "Динамо" провели найрезультативніший матч в історії української Прем'єр-ліги (УПЛ).
Поєдинок на стадіоні "Гірник" у Кривому Розі завершився з рахунком 5:6 на користь столичного клубу.
Після першого тайму криворіжці вели в рахунку 4:1 завдяки покеру венесуельського вінгера Глейкера Мендоси, але в другій половині матчу кияни оформили камбек і вирвали перемогу з дублем Андрія Ярмоленка.
Матч між "Кривбасом" та "Динамо" став найрезультативнішим за всю історію УПЛ. Досі ніколи команди не забивали 11 голів в одному поєдинку.
Раніше рекордним показником були 10 м'ячів — результати з такою кількістю забитих було зафіксовано у восьми матчах.
Найрезультативніші матчі в історії УПЛ
1. "Кривбас" — "Динамо" (5:6) — 26.04.2026
2. "Динамо" — "Карпати" (7:3) — 19.08.2007
2. "Металіст" — "Верес" (5:5) — 15.04.2023
2. "Волинь" — "Металург" Запоріжжя (9:1) — 29.11.2015
2. "Динамо" — "Металург" Донецьк (9:1) — 06.10.2013
2. "Говерла" — "Шахтар" (3:7) — 09.05.2015
2. "Шахтар" — "Ворскла" (7:3) — 20.09.1998
2. "Нива" Тернопіль — "Динамо" (3:7) — 27.08.2000
2. "Шахтар" — "Торпедо" Запоріжжя (9:1) — 16.05.1997
Після цієї перемоги "Динамо" (47 очок) піднялося на третє місце в УПЛ. "Кривбас" (40 балів) опустився на сьому позицію.
У наступному турі УПЛ кияни 3 травня приймуть "Шахтар", а підопічні Патріка ван Леувена 1 травня зустрінуться з "Полтавою".