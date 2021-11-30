"Хороша ідея": бразильський легіонер "Шахтаря" роздумує над отриманням українського громадянства

Вінгер "гірників" Тете заявив, що не зіткнувся з проблемами адаптації в Україні.

Бразильський вінгер донецького "Шахтаря" Тете розповів про його можливу натуралізацію.

21-річний півзахисник "помаранчево-чорних" зізнався, що розглядав варіант з отриманням українського громадянства. До зміни паспорта футболіста може спонукати ліміт на легіонерів в УПЛ. Водночас Тете повідомив, що ще не знає, чи хотів би виступати за збірну України.

"Я думав про це. Це справді гарна ідея, оскільки в УПЛ діє ліміт на легіонерів. Збірна України? Не знаю. Думаю про це, та ще не знаю. Мені не важко було адаптуватися в Україні. Складно не буде, бо яке б я рішення не ухвалив, воно буде правильним, а правильні рішення завжди легко даються", - сказав Тете YouTube-каналу "Бомбардир".

Тете приєднався до "Шахтаря" в лютому 2019 року. За його перехід "гірники" заплатили бразильському "Греміо" 15 мільйонів євро.

У 105 матчах за донецький клуб Тете забив 30 голів і віддав 15 результативних передач. У нинішньому сезоні на його рахунку 25 матчів, 9 голів і одна результативна передача.

Як писав ТСН Проспорт, у червні 2020 року Тете одружився з українкою та поділився фотографіями з весілля.

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