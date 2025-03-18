Хорватія – Франція: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/4 фіналу Ліги націй

У четвер, 20 березня, збірна Хорватії прийматиме національну команду Франції в першому матчі 1/4 фіналу Ліги націй сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Полюд" у хорватському місті Спліт. Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Де дивитися матч Хорватія – Франція

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Прогнози букмекерів на матч Хорватія – Франція

Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають французьку збірну. На перемогу "Ле Бле" можна поставити з коефіцієнтом 2,13. Нічия – 3,35. Виграш "картатих" – 3,65.

На вихід Франції до півфіналу Ліги націй приймаються ставки з коефіцієнтом 1,29. Тріумф Хорватії у двоматчевій дуелі – 3,80.

Матч-відповідь між французами та хорватами заплановано на неділю, 23 березня, у передмісті Парижа Сен-Дені.

Переможець пари Хорватія – Франція у півфіналі Ліги націй позмагається з тріумфатором чвертьфінального протистояння Нідерланди – Іспанія.

Крім того, переможець протистояння Хорватія – Франція стане одним із суперників збірної України у відборі на чемпіонат світу-2026. На груповому етапі кваліфікації на майбутній Мундіаль "синьо-жовті" також зіграють проти Ісландії та Азербайджану.

Нагадаємо, збірна України вже незабаром протистоятиме Бельгії у плейоф за місце в елітному дивізіоні наступного розіграшу Ліги націй. Номінально домашній матч команда Сергія Реброва проведе 20 березня в іспанській Мурсії, а поєдинок-відповідь заплановано на 23 березня у бельгійському Генку.

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