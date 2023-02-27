Хорватські фанати під час матчу підтримали полонених захисників "Азовсталі": потужне відео

Уболівальники загребського "Динамо" нагадали про бійців полку "Азов", які перебувають у російському полоні.

Фанати загребського "Динамо" висловили підтримку захисникам "Азовсталі", значна частина з яких досі перебуває в полоні у російських окупантів.

Під час матчу 23-го туру чемпіонату Хорватії з "Гайдуком" вони вивісили на трибунах великий банер з написом "Free Azov".

Також на стадіоні були помітні українські прапори. Окрім того, ультрас скандували гасло "Слава Україні!" і показували плакат "Героям Слава!".

Матч закінчився розгромною перемогою "Динамо" над "Гайдуком" з рахунком 4:0.

Нагадаємо, у суботу, 4 лютого, ще 116 українців було звільнено з російського полону. Серед них – оборонці Маріуполя, Херсона, Бахмута та інших українських міст.

У СБУ показали відео, як відбувався обмін полоненими з РФ 4 лютого.

За словами президента Зеленського, загальна кількість полонених, яких від 24 лютого вдалося повернути додому, сягнула вже 1762 осіб.

Читайте також:

Помста за виліт з Кубка Франції: ПСЖ розтрощив Марсель з Малиновським у Лізі 1 (відео)

Супергол і повернення Ібрагімовича: "Мілан" здобув третю поспіль перемогу в Серії А (відео)

"Барселона" зазнала сенсаційного фіаско в матчі проти одного з аутсайдерів Ла Ліги (відео)