Хорватські фанати під час матчу підтримали полонених захисників "Азовсталі": потужне відео

Уболівальники загребського "Динамо" нагадали про бійців полку "Азов", які перебувають у російському полоні.
Фанати загребського "Динамо" висловили підтримку захисникам "Азовсталі", значна частина з яких досі перебуває в полоні у російських окупантів.
Під час матчу 23-го туру чемпіонату Хорватії з "Гайдуком" вони вивісили на трибунах великий банер з написом "Free Azov".
Також на стадіоні були помітні українські прапори. Окрім того, ультрас скандували гасло "Слава Україні!" і показували плакат "Героям Слава!".
26.02.2023 BBB (Dinamo Zagreb) on derby https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/qtg0tnxeo3— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) February 27, 2023
Матч закінчився розгромною перемогою "Динамо" над "Гайдуком" з рахунком 4:0.
Нагадаємо, у суботу, 4 лютого, ще 116 українців було звільнено з російського полону. Серед них – оборонці Маріуполя, Херсона, Бахмута та інших українських міст.
У СБУ показали відео, як відбувався обмін полоненими з РФ 4 лютого.
За словами президента Зеленського, загальна кількість полонених, яких від 24 лютого вдалося повернути додому, сягнула вже 1762 осіб.
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