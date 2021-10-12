"Хотіли б влаштувати цей бій": промоутер Ф'юрі назвав головну умову для негайного поєдинку з Усиком

"Хотіли б влаштувати цей бій": промоутер Ф'юрі назвав головну умову для негайного поєдинку з Усиком

Френк Воррен готовий уже зараз організувати битву за звання абсолюта, якщо Джошуа відмовиться від реваншу.

Френк Воррен, промоутер чемпіона світу в надважкій вазі за версією WBC Тайсона Ф'юрі, заявив про готовність найближчим часом організувати поєдинок свого клієнта проти українського володаря титулів WBA, WBO, IBF та IBO Олександра Усика.

За словами менеджера, проведенню цього бою заважає лише Ентоні Джошуа. Як стало відомо раніше, Ей Джей уже активував опцію реваншу з Усиком.

"У Усика є опція реваншу з Джошуа, це ні для кого не таємниця. Якщо Ентоні відійде в бік, ми легко влаштуємо бій Усик - Ф'юрі. Але чи піде на це Джошуа? Я сумніваюся. Можливо, він це зробить, але я не знаю точно.

Ми б хотіли влаштувати цей бій, але якщо не вдасться і Тайсон побажає продовжувати боксувати, то йому доведеться захищати титул. Перед третім поєдинком з Вайлдером він говорив, що хоче провести ще п'ять боїв. Тепер їх залишилося чотири, а потім він вирішить, що захоче робити далі" - наводить слова Воррена talkSPORT.

Нокаутувавши Вайлдера в 11-му раунді, Ф'юрі успішно закінчив трилогію з "Бронзовим бомбардувальником". Перший бій між Тайсоном і Деонтеєм відбувся 1 грудня 2018 року і завершився внічию, а в другому в лютому 2020 року Ф'юрі нокаутував американця в сьомому раунді .

. У послужному списку 33-річного Ф'юрі 31 перемога (22 - нокаутом) і одна нічия. Він залишається непереможним на професійному рингу.

В активі 34-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У доробку 31-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. У ніч проти 26 вересня Ей Джей програв Усику одноголосним суддівським рішенням і втратив титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі.

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