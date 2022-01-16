"Хотіли бути чесними та відкритими з ним": у "Дженоа" пояснили рішення звільнити Шевченка

Керівництво "грифонів" було розчароване грою та результатами команди під керівництвом українця.

Генеральний директор "Дженоа" Йоганнес Шпорс прокоментував звільнення Андрія Шевченка з посади головного тренера генуезького клубу.

"Я багато спілкувався із Шевченком. Із комунікацією не було проблем. На жаль, покращення у нашій грі не відбулося, а результати, які дуже важливі для нас, не прийшли.

Якоїсь миті ми зрозуміли, що у нас немає достатньої енергії для майбутнього матчу з "Фіорентиною". Тому вирішили ухвалити рішення швидко. Ми хотіли бути чесними та відкритими з Шевченком. Швидке рішення часто є найкращим. Я впевнений, що ми повинні були діяти саме зараз. Тепер ми зосереджені тільки на майбутньому. Команда повинна отримати позитивний поштовх якомога швидше.

Ми задоволені новачками. Вже побачили в матчі Кубка, як вони поліпшили команду. Хочемо інвестувати в молодих, але досвідчених гравців. Зараз середина вікна, так що трансфери ще будуть.

Я знав, що робота з "Дженоа" - великий виклик, але я люблю труднощі. Я тут, бо впевнений, що, рухаючись в одному напрямку, ми матимемо шанс досягти мети. Я вірю, що наступного сезону "Дженоа" буде грати у Серії А", - сказав Шпорс у коментарі La Gazzetta dello Sport.

Шевченко очолив "Дженоа" в листопаді 2021 року, підписавши контракт до середини 2024 року.

Під керівницвом 45-річного українця "грифони" провели 11 матчів, в яких здобули лише одну перемогу (в Кубку Італії над "Салернітаною"). У Серії А "грифони" тричі зіграли внічию та зазнали шістьох поразок після приходу Шевченка.

"Дженоа" наразі має 12 очок та йде на передостанній, 19-й позиції, в турнірній таблиці Серії А. Від рятівної, 17-ї сходинки, яке дає право залишитися в еліті італійського футболу, генуезців відділяє п'ять балів.

Читайте також:

"Найсильніше тебе люблять в Україні": Зеленський прокоментував звільнення Шевченка з "Дженоа"

"Дженоа" Шевченка у 120-хвилинному протистоянні програла "Мілану" та вилетіла з Кубка Італії

"Легенда назавжди": фанати "Мілана" зворушливо зустріли Шевченка перед матчем у Кубку Італії, згадавши його історичний матч