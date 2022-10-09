"Хотіли таких суперників": Петраков прокоментував результати жеребкування відбору на Євро-2024

Головний тренер збірної України Олександр Петраков прокоментував результати жеребкування відбіркового турніру до Чемпіонату Європи 2024 року.

"Синьо-жовті" потрапили до групи С, де їхніми суперниками стануть Італія, Англія, Північна Македонія та Мальта.

Зазначимо, що італійці - чинні чемпіони Європи. У фіналі Євро-2020 "Скуадра Адзурра" в серії пенальті перемогла англійців.

"Попередні покоління футболістів збірної України є прикладом для нас, як протистояти таким сильним суперникам. Боятися нікого не треба. Зробимо все від нас залежне. Раніше ми перемагали Англію в елітраунді, обіграли Італію у півфіналі чемпіонату світу U-20 2019 року. Дуже добре для хлопців, у них є можливість захистити честь нашої збірної, показати хорошу гру, порадувати наші ЗСУ, всіх людей в Україні. Боротьба попереду, рук не опускаємо. Мотивація буде на найвищому рівні. Хлопці й хотіли таких суперників.

Який настрій усередині нашої команди після останніх матчів? Настрій дуже хороший. Було важко, ми грали на виїзді. Усі хлопці хочуть, щоб закінчилась війна і ми зіграли на своїх стадіонах. Хочеться провести матчі відбіркового турніру вдома.

Малиновський казав, що дуже хоче Італію в суперники. Малиновський грає в "Аталанті", Коваленко виступає за "Спецію", може ще хтось з'явиться в Серії А... Грати проти таких команд завжди цікаво", - цитує Перакова офіційний сайт УАФ.

Читайте також:

Після вирішальних матчів Ліги націй: збірна України дізналася своє місце в оновленому рейтингу ФІФА

Офіційно: Україна з Іспанією та Португалією подають спільну заявку на проведення ЧС-2030 з футболу

"Велика честь": в Іспанії та Португалії прокоментували спільну з Україною заявку на проведення ЧС-2030