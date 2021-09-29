"Хотілося б набагато більше": Усик висловився про гонорар за перемогу над Джошуа

"Хотілося б набагато більше": Усик висловився про гонорар за перемогу над Джошуа

Непереможений кримчанин залишився незадоволений сумою.

Новоспечений чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBO, WBA Super і IBO Олександр Усик розповів про гонорар за перемогу над британцем Ентоні Джошуа.

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"Про кількість грошей я вам ще не можу сказати, оскільки це те, що пишуть в інтернеті, хтось знає, кажуть знавці і все інше.

Хотілося б набагато більше. Не можу вам сказати, щоб не обдурити", - сказав Олександр під час пресконференції в Києві.

Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі.

і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Олександр став чемпіоном світу у другій для себе ваговій катерії. Раніше він зібрав усі чотири найпрестижніші пояси в крузервейті.

Для 34-річного Усика це був 19-й поєдинок у професіоналах. У його активі 19 перемог.

На рахунку 31-річного Джошуа 26 боїв. Британець здобув 24 перемоги і зазнав 2 поразок

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що Усик прокоментував свою перемогу над Джошуа. Також Олександр записав відеозвернення після перемоги над британцем, заявивши, що "Пояси їдуть додому".

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