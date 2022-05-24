Хотілося б виграти Лігу чемпіонів, щоб вийти з українським прапором - Лунін

Хотілося б виграти Лігу чемпіонів, щоб вийти з українським прапором - Лунін

Український голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін розповів про дві свої головні цілі на найближчий час.

23-річний воротар, який відбив пенальті та увійшов до команди тижня 37-го туру Ла Ліги, націлений виграти з "Реалом" Лігу чемпіонів і допомогти збірній України пробитися на Чемпіонат світу-2022.

Про це Лунін розповів в ефірі "Вацко Live".

"Зараз на 100% для мене та для всіх наших людей головна ціль - вихід на Чемпіонат світу у Катарі. Це навіть не обговорюється.

В особистому, професійному плані, звичайно, мені спочатку хотілося б виграти Лігу чемпіонів, щоб вийти з українським прапором. Вже 1 та 5 червня - щоб була путівка на Чемпіонат світу", - сказав Лунін.

Нагадаємо, Лунін з "Реалом" достроково став чемпіоном іспанської Ла Ліги сезону-2021/22. Також підопічні Карло Анчелотті пробилися до фіналу поточної Ліги чемпіонів.

У суботу, 28 травня, "вершкові" в Парижі будуть боротися за найпрестижніший клубний євротрофей з англійським "Ліверпулем". Початок гри - о 22:00 за київським часом. Стежте за онлайн-трансляцією матчу на нашому сайті.

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