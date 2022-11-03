"Хотів би битися в Україні": Усик розповів, коли та де може відбутися його поєдинок з Ф'юрі

Український боксер хоче провести бій за звання абсолютного чемпіона світу вже на початку наступного року.

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик озвучив найбільш ймовірні дату і місце свого об'єднавчого бою з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

Під час Web Summit 2022 у Лісабоні українець зізнався, що хотів би, аби цей поєдинок відбувся на НСК "Олімпійський" у Києві, однак це не залежить від нього. Олександр прогнозує, що бій за звання абсолютного чемпіона світу влаштують у Саудівській Аравії.

"Організатори намагаються визначити, де вони можуть заробити найбільше грошей. Щодо мене – так, я б дуже хотів, аби бій відбувся в Україні. Україна справді здатна провести такий бій. Було б круто побачити це на НСК "Олімпійський" в Україні. Але не я обираю арену. Тож гадаю, поєдинок відбудеться в Саудівській Аравії", - цитує Усика Sky Sports.

Що стосується дати поєдинку, то Усик готовий вийти в ринг у лютому-березні 2023 року.

"Особисто мені хотілося б провести бій, можливо, на початку лютого або березня, наприклад, 4 березня, оскільки я православний християнин. Під час Великого посту перед Великоднем я не боксую, тому все має бути до або після православного Великодня (16 квітня - прим.)", - заявив Усик.

Українець додав, що не хоче битися ні з ким іншим, окрім Ф'юрі, а також прокоментував майбутній поєдинок "Циганського короля" з Дереком Чісорою, який відбудеться 3 грудня 2022 року.

"Я хочу битися з Ф'юрі, тому що мені потрібен четвертий пояс. І я не хочу битися з кимось іншим, поки не матиму четвертого пояса. Поєдинок Тайсона з Чісорою? Не знаю, навіщо йому цей бій. Можливо, він думає, що в іншому разі він на рік залишиться без боїв і тому він цього потребує. Гадаю, це якийсь маневр, тому що я не розумію, для чого йому це треба", - резюмував Олександр.

В активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

На рахунку 34-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия. Останній свій бій він провів у ніч проти 24 квітня 2022 року, коли нокаутував свого співвітчизника Ділліана Вайта та захистив титул WBC.

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