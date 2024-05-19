"Хотів би приїхати до України": Ф'юрі зворушливо звернувся до Усика після бою за "абсолюта" (відео)

"Циганський король" також запросив українця до себе додому.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі після завершення бою за звання абсолютного чемпіона світу зворушливо звернувся до свого суперника Олександра Усика.

Британський боксер сказав Усику, що хотів би разом зі своєю сім'єю приїхати до України та провести відпустку з його родиною, а також запросив Олександра до себе додому.

Ф'юрі: "Ти сильна людина, ти дуже добра людина, мій брате у Христі".

Усик: "Я почав до тебе готуватися, коли ти боксував 2008 року".

Ф'юрі: "Дякую тобі, мій брате. Я хотів би приїхати до України зі своєю сім'єю і провести відпустку з твоєю родиною, а ти приїжджай до мене додому і проведи відпустку зі мною".

Усик: "Без проблем, друже".

Українець переміг британця роздільним рішенням суддів – 115-112, 114-113 та 113-114. Наприкінці дев'ятого раунду Усик відправив Ф'юрі в нокдаун. Раніше повідомлялося, що Ф'юрі не визнав поразку від Усика та заговорив про реванш.

Після подинку було оприлюднено статистику ударів бою Усик – Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу.

На нашому сайті можна переглянути відео найкращих моментів бою Усик – Ф'юрі, а також відео емоційної реакції Усика після історичної перемоги над Ф'юрі.

Нагадаємо, Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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