"Хотів одразу боротися за єврокубки": Мирон Маркевич назвав причину, чому пішов з "Карпат"

Мирон Маркевич прокоментував своє рішення піти у відставку з посади головного тренера львівських "Карпат".

73-річний український фахівець розповів, що у нього та керівництва "зелено-білих" було різне бачення амбіцій команди на наступний сезон. Маркевич хотів боротися з "левами" за потрапляння до єврокубків, для чого вважав за необхідне підсилюватися футболістами відповідного рівня, але президент клубу відмовився задовільнити його вимоги.

"Це було моє рішення. Ніхто нікого не хотів звільняти. Тут усе просто. Ми вийшли до вищої ліги, і я хотів з "Карпатами" одразу боротися за місця у єврокубках. Для вирішення цих завдань потрібні були відповідні кваліфіковані футболісти. Таке було моє бачення. У президента клубу воно інше. Він вважає, що до ігор на міжнародній арені треба рухатися поступово. За рік-два-три. Я його розумію. Якби мені було 50 років, то, можливо, на таку пропозицію я б погодився. А коли тобі за 70 і ти відчуваєш, що можеш це зробити, то хочеться результату.

Я, скажу відверто, був зациклений на меті за підсумками наступного сезону вивести "Карпати" до єврокубків. А балансувати на межі боротьби за призові місця й зоною вильоту – то не для мене, мені це нецікаво. У нас було різне бачення амбіцій команди на наступний сезон. У нас залишилися гарні стосунки, претензій один до одного не маємо. У мене – точно, у президента, сподіваюся, також.

Лупашко? Мені, якщо чесно, не хочеться матюкатися, то все до одного місця – хто там приїхав. Говорю, як воно є. Була ціль – вивести "Карпати" на зовсім інший рівень. Потрібні були футболісти, які можуть реалізувати завдання. У мене таке бачення, президент хоче ці амбіційні плани розтягнути в часі.

Кого з футболістів запрошували під вищу лігу? Кваліфікованих. Їхні прізвища немає сенсу озвучувати – вони вже працевлаштовані в інших клубах. На мою думку, якщо брати до уваги склад, з яким ми вийшли до вищої ліги, то, гадаю, він ділитиме 8-12 місця в турнірній таблиці", – цитує Маркевича Футбол 24.

Також Маркевич поділився своїми планами на майбутнє.

"Та заради Бога! Ви знаєте мою життєву позицію. Завтра граю за ветеранів "Карпат" проти військових. Завжди намагаюся тримати себе в формі. Загалом моє бажання – щоб футбол був у Львові на високому рівні. Щоб "Карпати" доросли до рівня єврокубків.

У мене був дуже хороший рік. Ми, дякуючи футболістам, тренерському штабу, працівникам бази й стадіону, вирішили основне завдання – повернулися до Прем'єр-ліги. Хотіли, звичайно, посісти перше місце в Першій лізі, але, мабуть, зарано розслабилися. У тому є і моя провина, адже 8 очок переваги втрачати не можна", – сказав екскоуч "левів".

Зазначимо, що напередодні "Карпати" призначили нового головного тренера. Ним став екскерманич "Інгульця" Владислав Лупашко, який лише у червні очолив юнацьку команду "левів" (U-19).

Нагадаємо, Маркевич очолив "Карпати" у червні 2023 року після семирічної паузи в тренерській роботі. Під його керівництвом "леви" посіли друге місце у Першій лізі та оформили вихід до УПЛ, де зіграють вперше від сезону-2019/20.

Саме "зелено-білі" відкриватимуть новий сезон чемпіонату України – у першому турі львівська команда 3 серпня на виїзді зустрінеться з рівненським "Вересом".

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