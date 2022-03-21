"Хотів стрибнути для них": олімпійський чемпіон з Італії присвятив Україні медаль Чемпіонату світу

"Хотів стрибнути для них": олімпійський чемпіон з Італії присвятив Україні медаль Чемпіонату світу

Джанмарко Тамбері висловив підтримку українському народу в боротьбі з російськими окупантами.

Олімпійський чемпіон Токіо-2020, італійський легкоатлет Джанмарко Тамбері здобув бронзову нагороду в стрибках у висоту на Чемпіонаті світу з легкої атлетики в приміщенні у сербському Белграді.

Окрім медального успіху, Тамбері запам'ятався яскравою підтримкою України, яка бореться з російською агресією. Під час оголошення учасників італієць вийшов у синьо-жовтій масці.

На його правій руці була наліпка з українським прапором, а також написані прізвища двох українських стрибунів у висоту: Богдана Бондаренка та Андрія Проценка, з якими він раніше часто змагався на міжнародних турнірах. Цього разу українські атлети залишилися захищати батьківщину від окупантів.

Gianmarco Tamberi, in a mask, has the names of Bodhan Bondarenko and Andriy Protsenko - two Ukrainian HJers not here - on his arm. pic.twitter.com/b0O7k8jY1b — James Rhodes (@James_Athletics) March 20, 2022

Після завершення змагань Тамбері заявив, що присвячує свою медаль Україні.

"Дуже радий, що здобув "бронзу" на Чемпіонаті світу. Це був непростий турнір. Данина Бондаренку та Проценку? Хотів стрибнути і для них також", - сказав італійський легкоатлет.

Нагадаємо, Україна завершила світову першість у Белграді з двома медалями. Ярослава Магучіх завоювала "золото" в стрибках у висоту, а Марина Бех-Романчук виграла "срібло" в новій для себе дисципліні - потрійному стрибку.

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