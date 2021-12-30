Хотів жбурнути у нього бутси: колишня зірка "Манчестер Сіті" згадав, як Манчіні розлютив його

У Насрі стався конфлікт з відомим тренером.

Колишній півзахисник "Манчестер Сіті" Самір Насрі згадав сварку з Роберто Манчіні під час виїзного матчу Прем'єр-ліги із "Вулвергемптоном".

"У першому таймі він продовжував мені робити зауваження. Я попросив його зупинитися. Сказав, що якщо він незадоволений, нехай замінить мене. Я збирався піти у перерві. У роздягальні я зняв взуття і сказав Яї Туре, який сидів поряд зі мною, що, якщо він ще раз погано зі мною заговорить, я кину в нього свої бутси. Манчіні не поважав гравців "Манчестер Сіті".

Я образив його і поїхав на кілька днів до Парижа. Через два дні я був у запасі проти "Манчестер Юнайтед". Президент приїхав з Абу-Дабі, щоб побачитися з нами, і сказав Манчіні, що якщо я буду у добрій формі, ми виграємо.

Я повернувся до команди, і ми помирилися на приватному літаку, за який він заплатив разом зі мною, бо я мав повернутися з Парижа", - цитує Насрі Football Italia.

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