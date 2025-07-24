ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
549
Час на прочитання
2 хв

"Готові кинути на нього все": екстренер Усика обрав наступного суперника для українця

Джеймс Алі Башир хоче побачити поєдинок Олександра з Джозефом Паркером.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Олександр Усик

Олександр Усик / © Associated Press

Джеймс Алі Башир, колишній тренер абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика, обрав для українця наступного суперника після його перемоги в бою-реванші з Даніелем Дюбуа.

На його думку, право провести поєдинок з Усиком заслужив новозеландець Джозеф Паркер, який є обов'язковим претендентом на пояс WBO.

Після перемоги Усика над Дюбуа в реванші Паркер піднявся в ринг і викликав українця на бій. Олександр відповів, що зараз просто хоче відпочити.

"Я вважаю, що Джозеф Паркер заслужив право стати наступним суперником Олександра Усика. Я чув, що вони хочуть виставити Ітауму, але йому ж 20 років. Олександру Усику – 38.

Вони всі так хочуть, щоб Усика побили, що готові кинути на нього все, що мають. Але це не означає, що Олександр не переможе Ітауму, тому що Усик – справжній лис", – сказав Башир в інтерв'ю Seconds Out.

Усик – Дюбуа: підсумки бою-реваншу

У ніч проти 20 липня Усик у п'ятому раунді нокаутував Дюбуа в головному поєдинку вечора боксу, який відбувся на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Українець захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBO, а також здобув титул IBF, яким володів британець.

На нашому сайті можна переглянути відеоогляд бою-реваншу Усик – Дюбуа.

Усик утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

Щоправда, уже найближчим часом Усик ризикує втратити звання абсолютного чемпіона світу.

Після перемоги над Дюбуа в реванші українець назвав потенційних суперників для свого наступного бою. Серед них – Тайсон Ф'юрі, Ентоні Джошуа, Джозеф Паркер і Дерек Чісора, який виявив бажання провести реванш з Усиком в Україні.

Також Усик провів дуель поглядів з блогером Джейком Полом, висловивши готовність провести поєдинок за правилами ММА.

На перемогу Усика в реванші з Дюбуа вже відреагували Леннокс Льюїс, Тайсон Ф'юрі, Ентоні Джошуа, Володимир Кличко та Дерек Чісора.

Нагадаємо, Усик розповів про свій удар "Іван", яким нокаутував Дюбуа в реванші.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie