"Готові кинути на нього все": екстренер Усика обрав наступного суперника для українця

Олександр Усик / © Associated Press

Реклама

Джеймс Алі Башир, колишній тренер абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика, обрав для українця наступного суперника після його перемоги в бою-реванші з Даніелем Дюбуа.

На його думку, право провести поєдинок з Усиком заслужив новозеландець Джозеф Паркер, який є обов'язковим претендентом на пояс WBO.

Після перемоги Усика над Дюбуа в реванші Паркер піднявся в ринг і викликав українця на бій. Олександр відповів, що зараз просто хоче відпочити.

Реклама

"Я вважаю, що Джозеф Паркер заслужив право стати наступним суперником Олександра Усика. Я чув, що вони хочуть виставити Ітауму, але йому ж 20 років. Олександру Усику – 38.

Вони всі так хочуть, щоб Усика побили, що готові кинути на нього все, що мають. Але це не означає, що Олександр не переможе Ітауму, тому що Усик – справжній лис", – сказав Башир в інтерв'ю Seconds Out.

Усик – Дюбуа: підсумки бою-реваншу

У ніч проти 20 липня Усик у п'ятому раунді нокаутував Дюбуа в головному поєдинку вечора боксу, який відбувся на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Українець захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBO, а також здобув титул IBF, яким володів британець.

На нашому сайті можна переглянути відеоогляд бою-реваншу Усик – Дюбуа.

Реклама

Усик утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

Щоправда, уже найближчим часом Усик ризикує втратити звання абсолютного чемпіона світу.

Після перемоги над Дюбуа в реванші українець назвав потенційних суперників для свого наступного бою. Серед них – Тайсон Ф'юрі, Ентоні Джошуа, Джозеф Паркер і Дерек Чісора, який виявив бажання провести реванш з Усиком в Україні.

Також Усик провів дуель поглядів з блогером Джейком Полом, висловивши готовність провести поєдинок за правилами ММА.

Реклама

На перемогу Усика в реванші з Дюбуа вже відреагували Леннокс Льюїс, Тайсон Ф'юрі, Ентоні Джошуа, Володимир Кличко та Дерек Чісора.

Нагадаємо, Усик розповів про свій удар "Іван", яким нокаутував Дюбуа в реванші.