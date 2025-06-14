Готується до поєдинку за "абсолюта": Усик провів спаринг з українським бійцем ММА

Ярослав Амосов і Олександр Усик / © facebook.com/K2Ukraine

Реклама

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик провів спаринг з ексчемпіоном Bellator Ярославом Амосовим.

Відповідне відео український боксер опублікував у себе в Instagram, закликавши президента UFC Дейну Вайта підписати українського бійця ММА.

"Ми обмінялися досвідом з чемпіоном Bellator Ярославом Амосовим. Це майбутній чемпіон UFC. Дейна Вайт, будь ласка, відправ контракт, бро. Я серйозно", – сказав Усик у відеозверненні.

Реклама

Свій наступний поєдинок Усик проведе 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні проти володаря титулу IBF британця Даніеля Дюбуа. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Амосов у березні цього року в першому раунді здобув перемогу над американцем Кертісом Міллендером.

Для Ярослава це був перший поєдинок від листопада 2023 року, коли він зазнав поразки від ямайця Джейсона Джексона і втратив чемпіонський титул Bellator.

У послужному списку Амосова 28 перемог та одна поразка у 29 поєдинках у змішаних єдиноборствах.

Реклама